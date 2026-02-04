Zbog kluba su otkazali i Severinu: Kako to da toliko hrvatskih rukometaša dolazi iz istog hercegovačkog gradića?

Četvorica hrvatskih rukometnih reprezentativaca jutros su imala doček u gradu gdje su započeli svoje sportske karijere - u Ljubuškom.

Matej Mandić, David Mandić, Ivan Pavlović i Diano Neris Ćeško stigli su u hercegovački gradić od 5000 stanovnika gdje je počela njihova sportska priča. Budući da Hrvati rukometaše prate najviše na europskim i svjetskim natjecanjima, mnogi nemaju pojma da se u Ljubuškom nalazi jedan od najtrofejnijih rukometnih klubova na ovim prostorima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

RK Izviđač je simbol Ljubuškog, tribine su redovito pune

Nisu slučajno četvorica reprezentativaca iz istog gradića koji broji 5000 stanovnika. Ljubuški je jedan od simbola rukometa u BiH, a tamošnji rukometni klub Izviđač je Ljubušacima ono što je Hajduk Splićanima. Tribine na utakmicama Izviđača su redovito pune, a rukomet se u Ljubuškom prati i kada nisu svjetska i europska prvenstva.

Rukomet u Ljubuškom počeo se razvijati još 1956. godine kada je nastavnik tjelesnog odgoja Ivica Bota na igralištu uz današnju Osnovnu školu Marka Marulića okupio skupinu učenica i pokrenuo prvu rukometnu sekciju. Ubrzo su se lokalne školske sportske inicijative ujedinile u ORK Ljubuški, a klub je krajem 1967. godine dobio ime Izviđač, koje nosi i danas. Tijekom desetljeća Izviđač je izrastao iz lokalne sportske priče u regionalno prepoznatljiv klub, uz snažnu podršku zajednice koja je rukomet prihvatila kao dio vlastitog identiteta.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Izviđač Agram (@rk_izvidjac)

Poseban zamah donijela je izgradnja Centra malih sportova, dok je plasman muške ekipe u Jedinstvenu republičku ligu krajem osamdesetih dodatno učvrstio status Ljubuškog kao rukometnog središta, zbog čega su navijači čak putovali u okolne gradove kako bi bodrili svoju momčad.

Izviđač pod istim imenom živi desetljećima. Najtrofejniji je klub u BiH

Nakon dvogodišnjeg ratnog zatišja klub se u travnju 1994. vratio natjecanjima pod imenom HRK Izviđač, pri čemu je posebno značajno što nije posegnuo za tada učestalim preimenovanjima sportskih kolektiva, nego je zadržao identitet koji gradi još od 1967. godine.U godinama koje su uslijedile Izviđač se brzo uzdizao kroz ligaške sustave, već 1998. razigravao za prvaka Bosne i Hercegovine te zakoračio na međunarodnu scenu, a prvi veliki trofeji stigli su ubrzo – Kup BiH u sezoni 1998./99. i naslov prvaka godinu kasnije.

Novi uspjesi, europski nastupi i polufinale Kupa pobjednika kupova 2005. potvrdili su status kluba koji je rastao zajedno sa svojom sredinom.Uz ulaganja sponzora i kontinuiran stručni rad koji je stvorio prepoznatljivu rukometnu školu i niz vrhunskih igrača, Izviđač je prerastao lokalne okvire i postao jedan od važnijih rukometnih kolektiva u regiji. O svemu tome piše novinar Dušan Musa u Ljubuškom glasniku.

Musa navodi da poslijeratni uzlet Izviđača nije bio rezultat samo sportskog entuzijazma, nego i ozbiljnih financijskih ulaganja te sustavnog stručnog rada.

Uz potporu općine Ljubuški, ključnu ulogu u prerastanju nekadašnjeg provincijskog kluba u respektabilan sportski kolektiv imale su privatne vrtke, čija su ulaganja krajem devedesetih i početkom novog tisućljeća stabilizirala klub i učvrstila njegov položaj na regionalnoj rukometnoj karti.Financijsku podršku pratio je i kvalitetan rad struke pa su angažmani trenera poput Josipa Glavaša i Borisa Jarka pomogli oblikovati seniorsku momčad i razviti prepoznatljivu rukometnu školu iz koje su stasali brojni vrhunski igrači.

Iako je klub između 2005. i 2016. prolazio kroz razdoblje slabije financijske podrške i bez najvećih trofeja, upravo je tada dodatno ojačana omladinska baza, potvrdivši Izviđač kao rasadnik talenata, dok je dolazak novog generalnog sponzora Central osiguranja otvorio prostor za stabilniju i ambiciozniju budućnost.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Izviđač Agram (@rk_izvidjac)

Ljubušaci obožavaju rukomet. Jednom su Severinu otkazali zbog utakmice

Kada je u studenom prošle godine u Ljubuškom otkazan koncert Severine Vučković, organizator je naveo da koncerta neće biti zbog toga što se "novonastalih okolnosti i podudaranja termina koncerta s međunarodnim susretom RK Izviđač Ljubuški".

Mnogima se to tada učinilo kao bezvezna isprika organizatora ili pjevačice, ali s obzirom na status koji Izviđač ima u Ljubuškom, nije teško pretpostaviti da se zbog kluba otkazuje čak i Severina.

Sve navedeno potvrđuje kontinuitet uspjeha koji je Izviđač gradio desetljećima. Klub je čak osam puta osvajao prvenstvo Herceg-Bosne, dok je Kup podizao devet puta, a svoju dominaciju dodatno je potvrdio na državnoj razini. Izviđač je danas jedanaestostruki prvak Bosne i Hercegovine, s naslovima osvojenima u sezonama 1999/2000., 2001/2002., 2003/2004., 2004/2005., 2015/2016., 2017/2018., 2018/2019., 2020/2021., 2022/2023., 2023/2024. i 2024/2025., uz četiri trofeja pobjednika Kupa BiH iz sezona 1998/1999., 2001/2002., 2021/2022. i 2024/2025. godine.

Takav niz trofeja jasno pokazuje da je Izviđač odavno prerastao lokalne okvire te se profilirao kao jedan od najtrofejnijih i najstabilnijih rukometnih klubova u čitavoj regiji.