Zbog jakog vjetra prekinute brojne pomorske linije

Zbog jakog vjetra jutros je prekinut promet na više trajektnih, katamaranskih i brodskih linija na Jadranu.

U prekidu su trajektne linije Brestova–Porozina, Lopar–Valbiska, Dubrovnik–Koločep–Lopud–Suđurađ te Zadar (Gaženica) – Ist – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj.

Ne prometuju ni katamaranske linije Mali Lošinj–Cres–Rijeka, Novalja–Rab–Rijeka, Olib–Silba–Premuda–Zadar, Ist–Zapuntel–Brgulje–Molat–Zadar, Jelsa–Bol–Split, Split–Stari Grad–Split, Ubli–Korčula–Dubrovnik te Ubli–Vela Luka–Hvar–Split.

U prekidu je i brodska linija Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik. Putnicima se preporučuje praćenje aktualnih obavijesti o stanju u pomorskom prometu.