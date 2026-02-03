Close Menu

Zbog jakog vjetra danas neće ploviti neki katamarani i trajekti

Donosimo popis

Tijekom današnjeg dana očekuje nas oblačno i kišovito vrijeme, kao uvod u snažnu promjenu koja će u srijedu donijeti orkanske udare juga, olujne vjetrove i višednevnu kišu, uz moguće ozbiljne probleme u pomorskom prometu.

U srijedu se očekuju orkanski udari vjetra, posebice duž obale i na otocima. Veći problem očekuje se u trajektnom i brodskom prometu; moguće su obustave linija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Još samo danas sunce, potom "totalka" od vremena. U srijedu orkanski udari juga i veliki problemi u prometu morem, stiže višednevna kiša

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ovog utorka u prekidu su:

Trajektna linija: Lopar – Valbiska

Katamaranska linija: Korčula – Hvar – Split

Brodske linije: Zadar – Preko i Mali Lošinj – Unije – Susak

Trajektna linija 532 Šibenik – Zlarin – Kaprije – Žirje plovit će bez zaustavljanja u luci Kaprije.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0