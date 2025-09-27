Zbog Hajduka se iznimno danas mijenja plovidbeni red jednog trajekta!

Trajekt na liniji 631 Split - Supetar će na dan 27. rujna 2025. godine iz luke Split za luku Supetar isploviti u 21:45 sati (umjesto u 21:00 sati), objavila je Jadrolinija na svojoj službenoj stranici.

U subotu se oglasila gradonačelnica Supetra, Ivana Marković putem Facebooka.

- Radi utakmice Hajduka na relaciji 631, večeras će iz Splita za Supetar isploviti trajekt sa izmijenjenim vremenom polaska.

Umjesto u 21 h, polazak je predviđen za 21:45!

Želimo vam ugodan ostatak vikenda!

HŽV! - napisala je.