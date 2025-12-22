Zazujat će balinjere u Kaštel Sućurcu: Stiže 21. "Mašokarić"!

Na blagdan Sv. Stjepana u Kaštel Sućurcu održava se tradicionalni "Mašokarić" u organizaciji OMK Adria. Već se 21. godinu ova utrka karića odvija od kule na Glavici, preko rive i Gojače, natrag do kule. U 15 sati zazujat će balinjere, kad i počinje utrka, a prije toga će se svi moći pripremati od 11 do 14:30 sati.

"Dica, žene i stariji startaju zadnji, a poželjno je donijeti dio blagdanske trpeze, kolače i piće, kako bi svi skupa u blagdanskom ozračju ispratili pobjednike Mašokarića. Ovogodišnje nagrade su bogate, kao i uvijek, i daju se u centima, tako da pobjednike očekuje puna vreća love i pehar", poručuju organizatori te nadodaju:

"Ekipe se mogu prijaviti na broj mobitela 095/5060-710 Zagor", zaključuju.