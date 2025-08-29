Završnica I. Memorijalnog turnira "Špiro Ševo – Frzelin" u Segetu

Na igralištu u Segetu u subotu, 30. kolovoza, odigrat će se završne utakmice I. Memorijalnog turnira "Špiro Ševo – Frzelin". Turnir, koji je kroz protekle dane okupio brojne ekipe i ljubitelje malog nogometa, završava s tri atraktivna susreta.

Program završnice

Sportski program počinje u 18:50 sati utakmicom za treće mjesto između ekipa Restaurant & Lounge Bar Padre i Kavana Otok.

U 19:40 sati na teren izlaze veterani – u finalu će se sastati HMK Slaven Trogir i NK Gošk Gomilica.

Veliko finale predviđeno je za 20:30 sati, a za naslov pobjednika prvog memorijalnog turnira borit će se ekipe CB Jurica i Grano Caffe.

Više od sporta

Organizatori ističu kako je turnir ispunio sva očekivanja te pozivaju sve ljubitelje malog nogometa i sporta da svojim dolaskom uveličaju završnicu i podrže ekipe u borbi za trofej.

Za kraj večeri pripremljen je i zabavni program – publiku će uz glazbu uživo zabavljati poznati pjevač Siniša Vuco. Uz bogatu lutriju i dobru atmosferu, očekuje se prava sportsko-glazbena fešta.

Kako je slikovito rekao jedan od navijača: „Nije bitno tko će dignit pehar, bitno je da se balun igra i da se ljudi skupe ka nekad.“