Završne pripreme za humanitarnu “Bradatu vožnju s mudima”: motociklisti iz cijele Dalmacije spremni za akciju

U prostorijama BMW Moto Kluba Dalmacija sinoć je održan koordinacijski sastanak uoči humanitarne manifestacije Bradata vožnja s mudima, koja će se održati 6. prosinca. Riječ je o jedinstvenoj akciji koja okuplja motocikliste iz cijele Dalmacije s ciljem podizanja svijesti i prikupljanja sredstava za plemenite inicijative.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici niza moto klubova: MK Fjaka, MK Lokaduri, MK Sveti Duje, MK Omiški Gusari, MK 4. Gardijska – Split, Gentlemen Riders Split te domaćini, BMW MK Dalmacija. Dogovoreni su završni organizacijski detalji, uključujući sigurnosne procedure i protokol vožnje, ključne za nesmetano odvijanje manifestacije.

Organizatori su posebno istaknuli važnu obavijest za sve sudionike: okupljanje će se održati od 11:00 do 12:00 sati, dok će kolona krenuti točno u podne ispred Plana B.

Poziv na sudjelovanje otvoren je svim motoristima, moto klubovima i ljubiteljima dvaju kotača koji žele podržati humanitarnu akciju i pokazati zajedništvo po kojem je moto zajednica prepoznata.

Organizatori poručuju: Zajedno vozimo za dobar cilj!