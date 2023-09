ZAVRŠIO U BOLNICI Pozlilo jednom od najpoznatijih dalmatinskih pjevača: "Dobio sam infuziju"

Pjevač Ivo Amulić imao je zdravstvenih problema tijekom ljetne turneje s klapom Rišpet.

U razgovoru za IN Magazin je otkrio da je prije nastupa na Križankama završio na Hitnoj pomoći u Ljubljani.

"Imao sam nekih zdravstvenih problema, to je sada iza mene. U svakom slučaju, to jutro, prije nastupa, završio sam na Hitnoj pomoći u Ljubljani, malo su me nafilovali s infuzijama. Međutim, koncert je na kraju ispao super, ništa se ne propušta kod nas", rekao je pjevač koji nastavlja s nastupima.



Dodao je kako mu snagu daje njegova trogodišnja kćerkica Dina.

"Sve je okrenula naopako. I mene koji sam se počeo služiti rukama i nogama, pošto sam morao i puzati i sve ostalo, tako da, unijela je puno sreće u moj život pa je i taj moj kućni život postao interesantniji", zaključio je Amulić.