ZAVRŠIO NA PSIHIJATRIJI Muškarac zvao policiju diljem Hrvatske te prijetio političarima

Muškarac u dobi od 63 godine je lani danima zvao policijske postaje i prijetio sadašnjim i bivšim političarima. No, to je činio u neubrojivom stanju navodi DORH i da nije bio svjestan što radi, a da jest vjerojatno bi mu prijetila kazna i do pet godina zatvora, piše Index.

"Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu primilo je presudu Općinskog kaznenog suda u Zagrebu protiv 63-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Utvrđeno je da je u neubrojivom stanju ostvario zakonska obilježja dva kaznena djela prijetnje", objavio je DORH.

Smješten šest mjeseci na psihijatriju

Tužitelji sumnjaju da muškarac nije mogao shvatiti značenje svog postupanja pa je od 12. do 13. svibnja te 9. lipnja 2023. iz inozemstva nazvao više dežurstava policijskih postaja. Zvao ih je diljem zemlje i upućivao ozbiljne prijetnje prema sadašnjim i bivšim dužnosnicima u Republici Hrvatskoj.

"Općinski kazneni sud u Zagrebu odredio je okrivljeniku šestomjesečni smještaj u ustanovi sukladno zakonskim odredbama", objavio je DORH.