Završio je 30. STFF - nagrada je posthumno dodijeljena Tatjani Dunji Ivanišević

Završio je 30. Splitski Filmski Festival. Tijekom posljednjih 6 dana na četiri lokacije, u kinu Karaman, kinoteci Zlatna vrata, galeriji Kvart i Academia Clubu Ghetto, prikazano je 57 filmova iz 29 zemalja svijeta.

Svečanost zatvaranja i proglašenja pobjednika održana je sinoć u Galeriji umjetnina. Tročlani žiri u sastavu Sanje Grbin, Daria Dunatova i Maria Kokotovića odlučio je GRAND PRIX u kategoriji dugometražni film dodijeliti filmu Beautiful and Neat Room Marie Petschnig. Autorica se obratila publici i žiriju putem video poziva. Nagradu je žiri obrazložio na sljedeći način: “Film Beautiful and Neat Room izdvaja se iznimno čitkom narativnošću dobivenom uspješnim spajanjem dokumentarnog i igranog, posebnom senzibilnošću, autentičnošću, te uvjerljivim vizualnim izrazom. Radi se o uspjelom auto fikcijskom pristupu filmskom mediju koji upečatljivo reflektira poziciju vizualne umjetnice u suvremenom svijetu. Koristeći prostorni minimalizam, pozicije kamere i postojeće svjetlo, autorica je stvorila ambijent koji naglašava dijeljeno iskustvo temeljnih egzistencijalnih pitanja.” Honorable mention dodijeljen je filmu My Friend Miles, Pietera Solta.

U drugoj kategoriji, kratkometražnog filma, žiri u sastavu Vlado Zrnić, David Lušičić i Thomas Mohr dodijelio je GRAND PRIX filmu Let's Pretend, Diega Fossatia uz obrazloženje: “Film je snažan i uznemirujući uvid koji nadilazi sliku dječje nevinosti kako bi otkrio sirove korijene ljudskog ponašanja. Jasnim i dosljednim filmskim jezikom de konstruira klišeje djetinjstva i otkriva krhku granicu između igre i surove stvarnosti koju nasljeđujemo, funkcionirajući kao kritika društva koje nas oblikuje. Jezik filma odražava tu složenost kroz pažljivo komponirane kadrove, koherentnu montažu i profinjen dizajn zvuka, a sve je predstavljeno s upečatljivom jednostavnošću koja ostavlja dubok i trajan dojam na gledatelja.” Honorable mention je dodijeljen filmovima Impivaara - A New World, Patrika Söderlunda i All said done, Micah H. Webera.

Posljednju nagradu “Ivan Martinac” dodjeljuju organizatori, a u obzir uzimaju cjelokupni festival i filmove iz svih kategorija. Nagrada “Ivan Martinac” dodijeljena je posthumno, autorici prvog feminističkog filma na ovim prostorima, Tatjani Dunji Ivanišević za film Žemsko (1968.), u čiji je spomen jedan festivalski program nosio naziv Dunjine noći. Nagradu je preuzela autoričina kćer uz riječi zahvale, a potom je odgledan film. Ovom nagradom ispravljena je nepravda koja je utišala jedan autorski glas i prekinula njegovo stvaralaštvo, ali je istovremeno poslana i važna poruka da STFF prepoznaje, čuva i slavi autorstvo kao srž umjetničkog izraza i slobode.