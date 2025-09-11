Završetak glavnog napora požarne opasnosti: U požarima je ove godine preminulo 25 ljudi

Danas stupa na snagu Odluka o prijevremenom završetku „Glavnog napora požarne opasnosti“ čime prestaje s radom i Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH u Divuljama.

Odluka je to koju je, u konzultaciji s nadležnim županijskim zapovjednicima duž priobalja i zapovjednikom vojnih snaga, donio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

„Zbog situacije na terenu, a vezano uz klimatske značajke i vremenske prilike duž cijelog priobalja koje uključuju duže razdoblje sa značajnijim padalinama, smanjena je opasnost od izbijanja šumskih požara. Ujedno su najavljene u predstojećem razdoblju vremenske prilike i nepovoljni uvjeti za nastanak požara stoga je i vrlo mala opasnost od požara na otvorenom prostoru", kazao je zapovjednik Tucaković.

Dodao je i kako se završetak glavnog napora požarne opasnosti odnosi i na prestanak rada Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 u Divuljama koji s radom nastavlja u sjedištu u Zagrebu.

Požarna sezona u brojkama

Uspoređujući razdoblje od 1. siječnja do 11. rujna 2025. s istim razdobljem prošle godine, prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, zabilježeno je povećanje broja požara na otvorenom prostoru za 0,70%, požara raslinja za 0,80% dok je opožarena površina u ovoj godini smanjena za gotovo 70%. Smrtno je stradalo u požarima 25 osoba što je povećanje za gotovo 80% u odnosu na prošlu godinu. Smrtno stradalih vatrogasaca nije bilo, ali ih je u ovoj godini ozlijeđeno 16, dok je ukupan broj ozlijeđenih osoba 142 što je povećanje za 30 % u odnosu na 2024. godinu.

Povećano je i djelovanje zračnih snaga na požarima za 2%, ali je smanjen broj angažiranih zrakoplova za 26%, a zračne snage su u sklopu međunarodnih aktivnosti sudjelovale u Izraelu, Albaniji, BiH i Crnoj Gori.

Dodajmo i kako su ukupno zabilježene 28.044 vatrogasne intervencije, od čega na požarne otpada oko 32% dok sve ostale intervencije koje uključuju tehničke, akcidente i sl., čine gotovo 68% od ukupnog broja vatrogasnih intervencija.

Hvala svima koji su pridonijeli uspješnosti protupožarne sezone

„Možemo kazati kako je iza nas uspješna protupožarna sezona u kojoj je vatrogasni sustav, zajedno s drugim sastavnicama sustava domovinske sigurnosti, odgovorio svim izazovima. Svaki požar ugasio se odmah sa svim raspoloživim resursima te su se po potrebi uključivali protupožarni zrakoplovi kao i intervencijske vatrogasne postrojbe HVZ-a. Nije bilo potrebe za izvanrednim dislokacijama odnosno nije bilo angažiranja dodatnih vatrogasnih snaga iz drugih županija, a svoj doprinos dali su i pripadnici zračnih snaga, MORH-a i MUP-a stoga koristim priliku zahvaliti svima koji su pridonijeli uspješnoj realizaciji protupožarne sezone 2025.“, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik. Dodao je kako nam slijedi razdoblje analize sezone te prijedlozi za poboljšanje, počevši od uređivanja zapuštenih poljoprivrednih zemljišta do daljnjeg osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova.