Završeni World Budo Camp i Noć Anđela: Splitski klub ugostio svjetske borilačke legende u humanitarnoj misiji za djecu s najtežim poteškoćama u razvoju

Ovaj vikend održan je ovogodišnji veliki sportsko-društveni događaj – World Budo Camp u Splitu, u sklopu kojeg je održana i 12. po redu Međunarodna Kuća slave borilačkih vještina i sportova, u splitskom klubu Kauri, poznatija kao "Noć Anđela", za Udrugu Anđeli iz Splita, koja inače skrbi o djeci s najtežim poteškoćama u razvoju.

Događaj je to koji u svakom svom pogledu – organizacijski i strukturalno – zaslužuje svaki respekt i naklon, jer pored niza najvećih boraca svijeta koje već godinama bivši jujitsu prvak, a danas uspješan organizator i promotor Hrvoje Znaor, dovodi u Split upravo zbog ove priredbe i činjenice da se baš oni uključuju kako bi pomogli Udruzi Anđeli, ima posebnu težinu, snagu, društveni i sportski utjecaj koji je već dobrano prerastao okvire Hrvatske te postao internacionalni splitski i hrvatski brend vrijedan poštovanja.

Trajati 24 godine kroz mečeve, kampove i turnire, dovoditi borce iz cijeloga svijeta i kroz sve to apelirati na javnost i političare da se osvrnu oko sebe i pogledaju najpotrebitije – znak je jasne vizije, ustrajnosti, ali i hrabrosti.

Svečanost u Káuriju i dodjela priznanja najboljima

U petak je započeo trodnevni program u vrhunskom ambijentu kluba Kauri i uz nazočnost velikog broja posjetitelja iz javnog i društvenog života grada Splita i šire. Uz pozdravni govor gradonačelnika Tomislava Šute, nagrađeni su ovogodišnji laureati:

Enver Idrizi (Hrvatska), nekadašnji višestruki prvak Europe i svijeta u karateu, u kategoriji borilačke legende, Marko Martinjak (Hrvatska) – višestruki svjetski prvak u bare-knuckle borbama i najtrofejniji bare-knuckle borac na svijetu, u kategoriji Borac godine, Dino Belošević (Hrvatska), višestruki prvak svijeta u kickboxingu, u kategoriji Borilačke izvrsnosti, Zoran Šinković (Hrvatska) – predsjednik Svjetske Combat Jitsu federacije, u kategoriji Grand Master godine, Nermin Mecinović (Švedska) – višestruki Fudokan karate prvak Europe i svijeta, u kategoriji Za ostvarena postignuća, Damir Županić (Hrvatska) i Harald Hirsch (Austrija) – u kategoriji Majstora, Darko Bokulić (Hrvatska) – u kategoriji Borilačkih instruktora, Fighters Academy Rio Grappling Club Salzburg (Austrija) – za Borilački tim godine, za izvanredne rezultate u 2024. godini (europske i svjetske medalje u MMA i BJJ natjecanjima).

Posebno priznanje i zahvalu za dugogodišnju podršku i pomoć Udruzi Anđeli dobili su poznata splitska novinarka i voditeljica Edita Lučić Jelić te Mario Jelić.



Znaoru priznanje za tri desetljeća predanosti

Bivši jujitsu šampion, a danas promotor cijelog projekta, Hrvoje Znaor, prigodno je nagrađen za 30 godina bavljenja borilačkim vještinama. U ime Svjetske organizacije Combat Jitsua uručeno mu je posebno priznanje za ostvarene rezultate u karijeri (europske i svjetske titule u Genshinkan i drugim federacijama), te je na kraju kampa počasno promoviran u majstora 5. DAN.

Ovogodišnji dvodnevni borilački kamp, pod okriljem Svjetske Combat Jitsu federacije, vodili su majstori Elvis Nezić i Harald Hirsch iz Austrije, Zoran Šinković, Dino Belošević, Zoran Cicvara, Darko Bokulić i Hrvoje Znaor.

Tijekom tri dana nazočilo je više od 380 sudionika iz više država svijeta. Svi sudionici su prigodno nagrađeni, a smisao i ideja – osim zajedničkog treniranja – bila je pomoći donacijama i na bilo koji drugi način Udruzi Anđeli, animiranjem šire javnosti i institucija da se problemi i potrebe volontera i štićenika moraju rješavati institucionalno, brzo i učinkovito. A problema je mnogo, dok vrijeme neumitno prolazi.



Dirljive riječi predsjednice Udruge Anđeli

Diana Aničić, predsjednica Udruge Anđeli, iznijela je svoje dojmove:

„Još jedna Noć Anđela je iza nas, još jedan nastavak tako lijepe priče naših velikih i manje velikih legendi, boraca i trenera iz cijeloga svijeta koji na bilo koji način traže put da pomognu volonterima i štićenicima Udruge. Novac je najmanje bitan – bitan je glas, da se čuje za naše probleme s kojima se svakodnevno susrećemo, da se na taj način pokrenu oni kojima je to posao – da sve oko škverske ambulante i ostalih projekata vezanih za Anđele, a što se tiče lokalne i nacionalne podrške i potpore, ide brže i učinkovitije.

Drago mi je što s našim Hrvojem nismo odustali od ove predivne priče, što nam dovodi borce, javne i političke osobe, poduzetnike iz borilačkog svijeta i iz cijeloga svijeta, što se mnogi od njih interesiraju za pomoć udruzi. Voljela bih kad bi to revnije radili kod nas oni kojima je to posao, kad ne bi bila usporena naša administracija i sve prepreke na koje godinama nailazimo. Zar je potrebno da nam dođe tuđi čovik i pita se, nakon toliko godina, koji su to pomaci? Hvala divnim sportašima iz Austrije, posebno g. Elvisu i Danielu – stijenama od boraca, a ljudima tako topla srca – na interesu i podršci. Naravno, i svima ostalima.

Nada uvijek tinja, sitnih pomaka i koraka ima, ali sve je to dosta usporeno, a vrijeme ide. Vjerujem da ćemo dogodine imati razloga za veće slavlje. Jako sam zahvalna – i to uvijek ističemo – svima koji dolaze i prate Hrvoja, za sve velikane i borilačke legende iz cijeloga svijeta koje on dovodi i kojima priča o našim problemima. Ovo je naše malo čudo što radimo svi skupa. Nekako smo se svi sjedinili – to su divni ljudi i pravi borci ogromna srca koji nam daju svoju podršku. Baš smo zahvalni i sretni zbog toga. Hvala svima njima – to je velika čast i radost i nadam se da će se u njihove poteze ugledati oni koji to trebaju, kako bi prvenstveno pomogli onima kojima je najpotrebnije. I za kraj bih dodala: ništa o nama bez nas.“



Znaor: “Vrijeme prolazi, problemi ostaju”

Hrvoje Znaor, organizator i promotor, dodao je:

„Evo, od 2016. godine do danas nismo stali, nismo se umorili, nego smo još jači – s još jačim borcima, bivšim velikanima i legendama iz cijeloga svijeta koji dolaze u sklopu Međunarodne Kuće slave borilačkih sportova, ali i s dragim ljudima i prijateljima koji me u stopu prate i podržavaju (hvala Marku, Anti i Luki i ostalima – prepoznat će se). Organizacija cijelog događaja, odnosno Kuće slave i kampa, iznimno je zahtjevna i skupa. Puno puta mi je došlo da odustanem jer sam bio pred raznim barijerama i preprekama.

Danas ovaj projekt ima internacionalnu reputacijsku težinu. Poželjan je da se nastavi u nekim drugim gradovima ili državama, ali to nije opcija. Naš cilj je da budemo jedni od mnogih koji guraju, promiču, apeliraju na probleme i potrebe štićenika i volontera Udruge Anđeli. Prvo obećanje od političara dobili smo upravo davne 2016. godine na prvoj Noći Anđela i, iskreno, pomaka ima – ali oni su toliko mali. Pa prije smo napravili Pelješki most.

Iskreno, nekad poželim da su izbori svake godine – da se svi oni koji su obećavali i obećavaju suoče s onim što su to iz godine u godinu učinili za najpotrebitije u društvu, a posebno one s najtežim poteškoćama u razvoju. Možda bi se trgnuli. Možda nije stvar u tome žele li oni to, nego više u sporosti u rješavanju ovako bitnih i životno važnih projekata za najpotrebitije.

Pozivam ih opet – pogledajte oko sebe koliko ste sretni i Bogu zahvalni na svojim bližnjima i svojoj djeci. I onda se sjetite onih kojima je teško i koji trebaju pomoć. A to su još djeca. Srce mi pukne kad vidim te osmijehe kod volontera i te dječice – a godinama ih viđam. Vrijeme leti, djeca rastu, problemi rastu, pomaka nema…

I zato – Bog nam je dao mogućnost da djelujemo i pomažemo, nije bitno kako. Mene bude sram kad me pitaju, nakon toliko dolazaka zadnjih nekoliko godina, velikani poput Semmya Schilta ili Alistaira Overeema – gdje je zapelo, zašto to traje – jer ne vide neke pomake. Osjećam susramlje jer ispada da moj grad nije briga za njih, ali želim vjerovati da nije tako.

Zahvaljujem se gradonačelniku g. Šuti na punoj podršci ove godine, kao i ranije – dobro je upoznat s onim što radimo, a još bolje s problemima Anđela dok je bio gradski vijećnik. Nadu ne smijemo izgubiti.“