Završen Ljetni kamp robotike u Zvjezdanom selu Mosor

O 22. do 27. lipnja 2023., u zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom je održan besplatni Ljetni kamp robotike "Bilo kuda STEM svuda", namijenjen ovaj put djeci s područja Osječko-baranjske županije. U radu kampa je sudjelovalo petnaest učenika osnovnih škola, koji su u Zvjezdano selo stigli u pratnji nastavnica Zrinke Josipović i Danijele Papp. Kamp su u partnerstvu organizirali splitska Udruga za robotiku „Inovatic“ i udruga Zvjezdano selo Mosor. Bio je to četvrti takav kamp robotike koji je u mosorskoj zvjezdarnici provoden u sklopu projekta „Bilo kuda STEM svuda“. Voditelj kampa je bio Tomislav Nikolić, tajnik Zvjezdanog sela Mosor, dok je stručni voditelj cijelog projekta bio Jozo Pivac, predsjednik udruge „Inovatic“.

Za vrijeme trajanja kampa, djeca su u jutarnjim satima pohađala radionice robotike koje su vodili mladi članovi udruge Inovatic Josip i Ivan Stepinac. Kako je za većinu učenika koji su sudjelovali u kampu to bio prvi susret s robotikom, predmet radionica su bile same osnove elektronike, programiranja i robotizacije jednostavnih mehanizama. Cilj tih aktivnosti je bio kroz praktične primjere upoznati polaznike s mogućnostima edukacijskih alata iz robotike, te ih pri tom zainteresirati da se i u budućnosti nastave baviti sličnim sadržajima. Izrađeni modeli su oponašali stvarne tehničke sustave koji nas okružuju. Tim su pristupom polaznici stekli bolji uvid u načine rada tih sustava, što potiče njihovu kreativnost i motivira ih za stvaranje uređaja koji mogu unaprijediti ljudsko djelovanje.

Oprema koja je korištena na radionicama robotike je nabavljena u sklopu projekta „Bilo kuda STEM svuda“, a sa svrhom jačanja kapaciteta partnerske udruge Zvjezdano selo Mosor. Riječ je o deset prijenosnih računala, dvanaest Fischertechnik robotic setova i dvanaest Fischertechnik Universal 4 setova s dodatnim baterijama.

I nakon jutarnjih radionica robotike, djeca su dane provodila sadržajno i zabavno. Osim popodnevnih odlazaka na kupanje, obilaska starih jezgri Splita i Omiša, te posjeta HE Zakučac, za polaznike je svake večeri bilo upriličeno i kratko astronomsko promatranje neba teleskopom. Glavne atrakcije su bili planet Venera, Mjesec, povorka satelita Starlink i kineska svemirska postaja! „Svemirski“ program je vodio Zoran Knez, astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor.

Članovima udruga Inovatic i Zvjezdano selo Mosor čini veliko zadovoljstvo što su u pet dana ovog Ljetnog kampa doprli do glava i srca malih Slavonaca, te im na ovaj način uljepšali ljetne praznike. U vremenu od 10. do 14. srpnja, odnosno od 31. srpnja do 4. kolovoza, u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom će u organizaciji Zvjezdanog sela Mosor biti provedene dvije već tradicionalne Ljetne škole tehničkih aktivnosti za učenike osnovnih škola. Zainteresirani sve informacije o tim kampovima mogu pronaći na internetskih stranicama Zvjezdanog sela Mosor.

Ljetni kampovi robotike su dio projekta „Bilo kuda STEM svuda“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH, a namijenjen je jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva) te popularizaciji STEM – a među mladima. Vrijednost projekta je 1.980.693,34 kn, a trajanje projekta je 24 mjeseca (od 13.07.2021. do 13.07.2023.). Nositelj projekta je Udruga za robotiku „Inovatic“, a jedan od partnera na projektu je Zvjezdano selo Mosor, koja je ujedno i domaćin Ljetnih kampova.