ZAVRŠEN 29. TORCIDA KUP: Torcida Varoš i HNK Hajduk na tronu rekordnog Kupa

Završen je 29. Torcida kup, malonogometni turnin koji okuplja profesionalce i amatere u malom nogometu. Ovogodišnji je osvajač u seniorskoj kategoriji Torcida Varoš, a HNK Hajduk u kategoriji veterana.

Finalni je dan započeo utakmicom za treće mjesto u kategoriji veterana između CB Sea Wolfa i Baoli Bara-Green Bulla. Kao trećeplasirani izišla je ekipa CB Sea Wolfa koja je slavila rezultatom 4:2.

U kategoriji seniora trećeplasirana je momčad Vina Figurica koja je nakon s(p)retnijeg izvođenja kaznenin udaraca slavila konačnim rezultatom 13:12 nakon odigranih 5:5 u regularnom dijelu. Valja napomenuti da su se Vina Figurica vratila u igru nakon 5 primljenih pogodaka u prvom poluvremenu!

Finale u kategoriji veterana pobjedu je upisala ekipa HNK Hajduk koja je porazila Galaktikos-Svadbeni salon Bagušić Posušje rezultatom 3:0. Hajduku ovo je bilo treće finale u četiri godine, a izgubio je 2022. i 2024. godine, dok je do finalne utakmice ekipa Galaktikos-Svadbeni salon Bagušić Posušje primila svega 2 gola.

Dugo iščekivano finale donijelo je borbu između Torcide Varoš i Red Baron - Beer and Whiskey Bara, a slavila je ekipa Torcide Varoš rezultatom 4:2 nakon preokreta od 1:2 na poluvremenu.

Seniorski je osvajač bogatiji za 6000 € i zlatni prsten za svakog igrača s ugraviranim inicijalima pojedinca, drugoplasirani su osvojili 2500 €, trećeplasirani 1200 €, četvrtoplasirani 600 €, a ekipe od 5. do 8. mjesta dobile su 250 €.

U veteranima je nagradni fond za osvajača bio 2000 € i zlatni lančić za svakog igrača s ugraviranim inicijalima pojedinca, drugoplasirani su dobili 1000 €, trećeplasirani 500 €, a četvrtoplasirani 200 €.