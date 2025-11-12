Završen 126. tečaj granične policije u smještajno-obučnom centru granične policije „Mladost“ u Kuparima

Stručni predavači Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“, granične, kriminalističke, Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, i Carinske uprave Republike Hrvatske u skladu sa Zajedničkim temeljnim kurikulumom za osnovno osposobljavanje službenika graničnog i obalnog nadzora u EU-u (Common Core Curriculum - CCC) Agencije za europsku obalnu i graničnu stražu (Frontex), osposobili su polaznike tečaja u svim segmentima radnih aktivnosti poslova granične policije. Široki spektar predavača iz različitih rodova policije i carine pridonio je poboljšanju produktivnosti i djelotvornosti tijekom praktičnog i završnog dijela tečaja, kroz prenošenje najboljih praksi, iskustava, trendova te prepoznatljivih modaliteta nezakonitih migracija i krijumčarenja.

Završni ispit sastojao se od dva dijela: praktičnog, koji je proveden na graničnom prijelazu Karasovići, i teorijskog, koji je održan putem sustava e-obrazovanja u smještajno-obučnom centru granične policije „Mladost“ u Kuparima. Svi polaznici uspješno su položili završni ispit, a njihov uspjeh obilježen je svečanom dodjelom uvjerenja o uspješno završenom tečaju granične policije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Voditeljica tečaja Ivana Herceg čestitala je svim polaznicima na uspješno položenom završnom ispitu te ih pritom potaknula da ovu izobrazbu shvate kao poticaj za daljnje stručno usavršavanje, istaknuvši važnost stalnog nadograđivanja znanja i vještina kroz dostupne edukacije.

U ime Službe za granicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske polaznicima su čestitali i predavači Filip Šetka i Jure Curić, koji su naglasili važnost kontinuiranog osvježavanja postojećih i usvajanja novih znanja, kako bi policijski službenici mogli stručno i učinkovito odgovoriti na sigurnosne izazove današnjice.