Zavod za hitnu medicinu DNŽ odgovorio načelnici Vele Luke: "Bila su dostupna četiri tima hitne pomoći i helikopterska služba"

Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije oglasio se povodom dopisa načelnice Vele Luke Katarine Gugić, koja je zatražila hitne mjere nakon slučaja petomjesečne bebe s Korčule koja je satima čekala medicinsku skrb.

U priopćenju koje potpisuje ravnatelj Zavoda Luka Lulić navodi se da je dijete kritičnog dana pregledao tim hitne medicinske službe u Blatu, a ordinirajući liječnik utvrdio je da dijete nije bilo vitalno ugroženo, što je kasnije potvrđeno i u KBC-u Split.

„Majci djeteta dane su usmene upute o spuštanju temperature te uputnica za bolnicu radi daljnje obrade“, stoji u odgovoru.

Zavod ističe kako su u trenutku događaja na otoku bila dostupna četiri tima hitne medicinske službe s pripadajućim vozilima, dva u Blatu i dva u Korčuli, uz još dva vozila u rezervi te pet dodatnih vozila za sanitetski prijevoz. Osim toga, dostupna je bila i hitna helikopterska medicinska služba.

„Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije ne obavlja laboratorijsku dijagnostiku. Na otoku Korčuli tu djelatnost provode Domovi zdravlja, koji su subotom ujutro obvezni osigurati rad ordinacije opće/obiteljske medicine“, naglašava se u priopćenju.

Dodaje se i da timovi hitne pomoći u Hrvatskoj postupaju prema standardnim operativnim postupcima, protokolima i algoritmima koje donosi Hrvatski zavod za hitnu medicinu.

„Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije osigurava za otok Korčulu 24-satnu dostupnost timova hitne medicinske službe u ispostavama Blato i Korčula, u kojima su, uz ordinirajuće timove, u svakom trenutku na raspolaganju i pripravni timovi s dostatnim brojem medicinskih vozila, kao i helikopterska medicinska služba“, zaključio je ravnatelj Lulić.