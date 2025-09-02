Načelnica Vele Luke traži hitne mjere zbog slučaja bolesne bebe: "Ovakva praksa ugrožava zdravlje i živote otočana"

Nakon još jednog uznemirujućeg događaja koji je potresao jednu obitelj na otoku Korčuli, načelnica Vele Luke Katarina Gugić uputila je službeni dopis ministrici zdravstva te ravnateljima Hrvatskog i županijskog Zavoda za hitnu medicinu.

Povod njezinoj reakciji bio je slučaj petomjesečne bebe koja je zbog zdravstvenih tegoba satima čekala odgovarajuću medicinsku skrb. Prema riječima roditelja, dijete s visokom temperaturom i pogoršanim zdravstvenim stanjem bilo je više puta upućivano između Vele Luke i Blata, bez jasnih i pravodobnih uputa te uz krive informacije. Na kraju su roditelji, u strahu za život svog djeteta, morali čekati redovnu trajektnu liniju iz Vele Luke za Split, gdje je beba konačno zbrinuta.

„Ovaj slučaj još jednom je pokazao sve slabosti zdravstvenog sustava na otocima. Našim obiteljima, a posebno djeci, moramo osigurati sigurnost i jednaku zdravstvenu zaštitu kakvu imaju svi građani Republike Hrvatske“, poručila je načelnica Gugić.

U dopisu koji je poslala nadležnima istaknula je kako to nije izoliran slučaj. Podsjetila je i na tragični događaj s početka godine, kada je izgubljen život mladog čovjeka s otoka Korčule jer transport do bolnice nije bio pravovremen.

Gugić upozorava da izoliranost zdravstvenog sustava na otocima dovodi do osjećaja potpune odsječenosti otočana od sustava kojem bi trebali moći vjerovati u najtežim trenucima. Takva nesigurnost, kaže, ima i dugoročne posljedice – mnogi otočani gube povjerenje, a mlade obitelji i potencijalni doseljenici sve češće odustaju od života na otocima. Time se dodatno pogoršava problem depopulacije i slabi budućnost otočnih zajednica.

„Neophodno je uspostaviti sustav koji neće ovisiti o improvizacijama i dobroj volji pojedinaca, već će garantirati jednaka prava na pravodobnu medicinsku skrb za sve građane, bez obzira na mjesto stanovanja“, istaknula je Gugić.

Načelnica u svom zahtjevu od nadležnih traži:

stalnu dostupnost hitnih zdravstvenih usluga i laboratorija, uključujući vikende i blagdane,

osiguranje dežurnih vozila i timova hitne pomoći na većim otočnim središtima,

funkcionalan i brz protokol za transport pacijenata, uključujući helikoptere, specijalizirana vozila i plovila.

„Ovaj dopis nije kritika pojedinaca, već apel da zajednički djelujemo na poboljšanju sustava koji bi trebao biti jamac sigurnosti, a ne izvor straha i nesigurnosti“, zaključila je načelnica Vele Luke.