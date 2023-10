VIDEO Pogledajte Zavadlavove završne riječi

Završilo je ponovljeno suđenje Filipu Zavadlavu, a objava odluke suda održat će se idućeg tjedna, u utorak u 13,30 sati!

Pomalo neobično, mladić optužen za trostruko teško ubojstvo složio se s završnim govorom - tužiteljice! Dobro, samo po pitanju motiva, naglasio je Zavadlav, ne za sve drugo. Kazao je da nije njegova ruka potegla obarač na Kalašnjikovu kojim su likvidirana trojica muškaraca. Predložio je i da se 'ovog okrivljenika oslobodi'.

"Proizvoljan je zaključak tužiteljstva i javnosti, svih, da bi ovaj okrivljenik pucao u tri osobe. Takvih podataka nema, a kamoli dokaza", kazao je.

Zavadlav je prilično savladao pravosudni rječnik, povremeno je bilo smiješno slušati kako se koristi, zapravo razbacuje pravničkim izrazima. Uglavnom točno, valja i to reći, no zato ne manje redikulozno. Uglavnom, ostao je pri stavu kako on nije počinio nedjela za koja ga se tereti optužnicom, tvrdi kako je sve to zapravo nesporazum, da je on završio na optuženičkoj klupi jer se eto pucnjava dogodila nedaleko njegovog stana gdje često šeta, gdje su ga ljudi često mogli vidjeti na ulici pa su pobrkali vrijeme i njega povezali s Kalašnjikovom i pucnjavom...

"Uglavnom, slažem se s motivom, ali negiram počinjenje".

Video završnih Zavadlavovih riječi koje je objavio HRT pogledajte OVDJE.

Tužiteljica smatra da je zločin počinjen 'promišljeno, hladnokrvno i beskrupulozno'

Tužiteljica pak nije bila tog stava. Smatra da je zločin počinjen 'promišljeno, hladnokrvno i beskrupulozno', drži da je dokazana tvrdnja iz optužnice kako je pobio trojicu mladića iz osvete koja je unaprijed pripremljena jer su iznuđivali dug kojeg je zbog nabavke droge imao njegov brat Stanislav. Nije pronašla ni neke olakotne okolnosti, dapače, naglasila je kako 'nitko nema pravo uzimati pravdu u svoje ruke jer smo uređena država, a ne divlji zapad'.