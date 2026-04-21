Kontra kiši: Vremenske (ne)prilike ipak donijele manju posjećenost Poljudu nego inače. Evo što smo snimili

Kiša koja je padala tijekom dana nije spriječila brojne navijače da se upute prema Poljudu. Ulice oko stadiona bile su pune ljudi u kabanicama, s kišobranima i obilježjima kluba, a mogla se osjetiti i prepoznatljiva navijačka atmosfera uoči susreta.

Posebno se ističe velik broj obitelji i mladih koji su odlučili doći podržati momčad unatoč lošim vremenskim uvjetima, što još jednom potvrđuje snažnu povezanost kluba i navijača.

Ipak, čini se da će broj posjetitelja biti manji nego inače.

Važan dvoboj za Bijele

Hajduk ovaj susret dočekuje s druge pozicije na prvenstvenoj ljestvici, dok je Osijek u donjem dijelu tablice, ali uoči utakmice nitko ne očekuje lagan posao.

Trener Gonzalo Garcia u najavi je istaknuo da će ključ biti pristup i intenzitet njegove momčadi, naglasivši da Hajduk može pobijediti svakoga kada igra na svojoj razini.

Bijeli su ove sezone već tri puta svladali Osijek rezultatom 2:0, no svaki novi susret donosi novu priču, a podrška s tribina mogla bi biti jedan od ključnih faktora večeras na Poljudu.