Close Menu

Kontra kiši: Vremenske (ne)prilike ipak donijele manju posjećenost Poljudu nego inače. Evo što smo snimili

[FOTOGALERIJA] Hajduk danas od 18:45 na Poljudu dočekuje Osijek u susretu 31. kola SuperSport HNL, a unatoč kišnom vremenu navijači su u velikom broju stigli podržati Bijele

Kiša koja je padala tijekom dana nije spriječila brojne navijače da se upute prema Poljudu. Ulice oko stadiona bile su pune ljudi u kabanicama, s kišobranima i obilježjima kluba, a mogla se osjetiti i prepoznatljiva navijačka atmosfera uoči susreta.

Posebno se ističe velik broj obitelji i mladih koji su odlučili doći podržati momčad unatoč lošim vremenskim uvjetima, što još jednom potvrđuje snažnu povezanost kluba i navijača.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ipak, čini se da će broj posjetitelja biti manji nego inače.

Važan dvoboj za Bijele

Hajduk ovaj susret dočekuje s druge pozicije na prvenstvenoj ljestvici, dok je Osijek u donjem dijelu tablice, ali uoči utakmice nitko ne očekuje lagan posao.

Trener Gonzalo Garcia u najavi je istaknuo da će ključ biti pristup i intenzitet njegove momčadi, naglasivši da Hajduk može pobijediti svakoga kada igra na svojoj razini.

Bijeli su ove sezone već tri puta svladali Osijek rezultatom 2:0, no svaki novi susret donosi novu priču, a podrška s tribina mogla bi biti jedan od ključnih faktora večeras na Poljudu.

navijaci setnja roko palvinusic 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Tablice omogućuje Sofascore
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1