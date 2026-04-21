Na terenu dosada, na Sjeveru i ne baš: Nova Torcidina bakljada

Hajduk danas od 18:45 igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 0:1 za Osijek koji vodi pogotkom Bubanje iz 56. minute.

Hajduk je slavio u sva tri ovosezonska ogleda s Osijekom, zanimljivo, istim rezultatom - 2:0.

Glavni je sudac utakmice Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti je sudac Filip Dragašević iz Zagreba. VAR je sudac Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.

U 70. je minuti Torcida probudila publiku bakljadom koja je obasjala Sjever. Nijedna nije bačena na teren, a dimna se zavjesa protezala sve do juga Poljuda, međutim utakmica nije bila zaustavljena.

HAJDUK: Silić - Sigur, Šarlija, Marešić, Hrgović - Pajaziti, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Ivušić, Stipica, Guillamón, Kalik, Raçi, Melnjak, Bamba, Huram, Almena, Durdov

OSIJEK: Malenica - Bukvić, Hasić, Jelenić, Čolina - Mejía, Bubanja, Petrusenko - Jovičić, Jakupović, Omerović

Klupa: Curcija, Mersinaj, Mikolčić, Vrbančić, Guedes, Barić, Kolarik, Akere