ZAUSTAVLJEN U STOBREČU Mladić (18) vozio motocikl bez vozačke. Policija predložila zatvor, sud ga pustio

Odbio je zahtjev policije da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu

Na sud je odveden 18-godišnjak koji  je zaustavljena u subotu 30. kolovoza u 00,05 sati u Stobreču.

 Obavljenom kontrolom utvrđeno je da upravlja  motociklom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno prije nego li je položio vozački ispit bilo koje kategorije.

Odbio je zahtjev policajaca da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Policija predložila zatvor, sud ga pustio

Sudu je predloženo da joj se odredi zadržavanje jer ponavljač prekršaja i to upravljanja vozilom prija stjecanja prava na upravljanje. Predloženo je da mu se izrekne kazna zavora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjeru zabrane upravljanja vozilom.

Sud je 18-godišnjaka  pustio na slobodu.

