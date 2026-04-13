Zaustavljen u Splitu: 28-godišnji ponavljač vozio unatoč zabrani, odbio test na droge i ostao bez skutera

U petak, 10. travnja 2026.godine oko 23,45 sati u ulici Hrvatske mornarice policijski službenici Prve policijske postaje Split zaustavili su 28-godišnjeg vozača motocikla-ponavljača prometnih prekršaja za kojeg su policijski službenici obavljenom kontrolom utvrdili da upravlja skuterom prije stjecanja prava na upravljanje kategorijom A2 i za vrijeme dok mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom A2 kategorije. Također, utvrđeno je da je 28-godišnjaku ukinuta vozačka dozvola za kategorije B, F, G, AM i ponovno može pristupiti polaganju vozačkog ispita u ožujku 2028.godine. također, vozač je odbio traženje policijskog službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Uhićen je, skuter je od njega oduzet i odveden je na sud kojemu je predloženo da 28-godišnjaku odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja s obzirom na to da se radi o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja koji bez obzira na dosadašnju kažnjavanost ignorira zabrane i dalje sudjeluje u prometu, dakle, do sada izrečene kazne nisu utjecale da promijeni opasno i neodgovorno ponašanje u prometu.

Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u ukupnom trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima kategorije AM i da se od njega trajno oduzme skuter. Sud ga je pustio na slobodu, a odluku o odgovornosti donijet će naknadno u redovnom postupku.