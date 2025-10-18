Zaustavljaju li tomahawk rakete ratno stanje nepotrebnog rata?

Puno toga otkrivenog u ovom tjednu govori u prilog senzaciji da jedan tip dalekometnih raketa postaje jezičak na vagi okončanja ratnog stanja u mučenoj Ukrajini. BGM-109 Tomahawk — vrlo opasne rakete — pojavljuju se kao oruđe za koje, čini se, odgovor neće biti lako pronaći. Upravo te rakete mogle bi postati razlogom za zaustavljanje rata koji je do sada odnio milijune žrtava i ostavio bezbroj razorenih obitelji.

Posljedice za Putina i Rusiju

Na domaćoj pozornici, kroz dirigirane medijske kampanje i političke manevre, moglo bi se pokušati spasiti režim i njegovog vođu. Istovremeno, za vanjsku politiku SAD-a i saveznika — Tomahawk predstavlja kartu koja može razdvojiti Putina od Kine, otežavajući Rusiji da se oslanja isključivo na kinesku potporu. To bi dugoročno oslabilo položaj Moskve u geopolitičkom poretku.

Američka strategija i uloga Trumpa

Strategija kojom se služe američki akteri — a koju u svojim izjavama ponavlja i Donald Trump — sugerira sljedeće: isporučit ćemo oružje (uključujući tomahawke) preko EU i NATO saveza Ukrajini, pritom kontrolirajući ili ograničavajući njihovu uporabu. Time Washington prijeti pritiskom na Putina: ili prihvaća uvjete prekida, ili se nastavlja sukob bez američkih kopnenih snaga. Tomahawk bi tako financijski poduprla Europa, dok bi SAD izbjegle izravnu vojnu angažiranost.

Mogući politički ishodi i regionalne implikacije

Ako bi došlo do stvarnog zaustavljanja sukoba zahvaljujući ovom oružju, političke posljedice bile bi velike: od promjena unutar ruskog režima do utjecaja na odnose Kine i Rusije. U igri su i unutarnje političke karijere — spomenuto postignuće moglo bi jednima poslužiti kao uteg u međunarodnom ugledu (spominje se čak i Nobel kao simbolično priznanje), a drugima kao politička provokacija.

Ovo je sažetak promišljanja temeljen na izjavama i informacijama iz proteklih petnaestak dana, koje su dovele pitanje Tomahawka u fokus. Uskoro ću iznijeti opširniju analizu i dodatna saznanja o ovoj temi.