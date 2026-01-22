Zatvoren hotel u Dalmaciji. Izvor tvrdi: "Šime na kraju nije uložio ni centa. Radnici nisu dobivali plaće, a radili su..."

Zatvoren je Maškovića han, heritage hotel i restoran u mjestu Vrana kraj Zadra. Prije manje od godine dana preuzeli su ga rođaci, proslavljeni nogometaš Šime Vrsaljko i Andrej Vrsaljko, ugostitelj sa dugogodišnjim stažem na cruiserima i ugostiteljskoj industriji. Međutim, Šime se povukao iz posla.

"Šime na kraju nije uložio ni centa"

"Kako i zašto se to dogodilo, nitko ne zna. Šime na kraju nije uložio ni centa. Kad je trebao početi ulagati, nije htio, samo je blokirao račun i ostavio Andreja da se snalazi", kazao je izvor iz Maškovića hana za Index.

Zaredali su se mjeseci u kojima radnici nisu dobivali plaće, a radili su, i kad im je prekipjelo sve je stalo. Prošlog ljeta kad je Index donio priču o hanu sve je izgledalo idilično. Hrana je bila odlična, usluga na najvišem nivou, a ambijent je svakako jedan od najupečatljivijih u Zadarskoj županiji. Han se nalazi u malom mjestu Vrana, usred pitoresknog plodnog polja, a u sklopu Općine Pakoštane.

"Djelatnici hana zatražili su da ih se otpusti sa datumom 15. siječnja. Mislim da to nije bio dobar savjet koji su dobili, ali sad što je, tu je. Što se tiče naše općine, mi moramo poštovati pravnu stranu, ugovore i ostalo. Prema nama su sve obaveze podmirene, osim jedne rate od 4200 eura koja je trebala biti plaćena do 14. siječnja. Nakon toga poslali smo dopis najmoprimcu da ima rok od sedam dana da riješi situaciju. Nadamo se da ćemo uskoro riješiti situaciju, da će radnicima biti isplaćene plaće, da će najmoprimac podmiriti dugovanja prema nama i prema dobavljačima te da će han uskoro opet biti otvoren. Samo šteta je što su ljudi otišli, sad sve treba ići ispočetka", kaže načenik Općine Pakoštane Milivoj Kurtov za Index.

Pojavili su se novi investitori

Prema informacijama koje smo dobio Index, pojavili su se novi investitori koji su spremni pokriti sve dugove i sa čijim financijama će biti moguć nastavak rada hotela kroz nekoliko dana. Pojedini djelatnici ipak su ostali raditi u hanu u dobroj vjeri da će se problem s plaćama što prije riješiti.

"Rekli su nam, a ja vjerujem u to, da će nam kroz pet, šest ili tjedan dana isplatiti plaće i da ćemo nastaviti raditi. Nisam htio da mi daju otkaz jer mi je ovdje do tog momenta kad su plaće prestale stizati bilo super", kazao nam je jedan od radnika Maškovića hana. Tri i pol mjeseca nijedan cent nije sjeo na njihov račun, uključujući i vrijeme Božića i Nove godine. To je svima teško palo, posebno onima koji imaju obitelj i djecu. Benefit rada u hanu bila je i činjenica da je u planu bilo da radi cijelu godinu.

Maškovića han najzapadniji je primjer svjetovne otomanske arhitekture u Europi. Jusuf Mašković, po kome han nosi ime, rođen je kao Josip i bio je osmanski vezir i admiral i han je izgradio u 17. stoljeću. Prije petnaestak godina han je postao prvi EU projekt za koji je Hrvatska osigurala EU sredstva, a prije deset godina svečano je otvoren.