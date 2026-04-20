Zatvara se važna ulica u Žrnovnici: Radovi na aglomeraciji Split – Solin trajat će mjesecima, promet potpuno obustavljen

U sklopu velikog „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, započinju novi radovi na području Žrnovnice koji će značajno utjecati na svakodnevno funkcioniranje prometa.

Kako je najavljeno, u ponedjeljak 20. travnja 2026. godine započinju radovi u Ulici Rakite, a tijekom izvođenja radova ta će prometnica biti potpuno zatvorena za sav promet.

Riječ je o dijelu zahvata obuhvaćenog ugovorom P2 pod nazivom „Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica“, čiji je cilj unaprijediti sustav odvodnje i opskrbe vodom na ovom području.

Prema planu, radovi na cijeloj trasi u Ulici Rakite trajat će približno tri i pol mjeseca, dok je važeća suglasnost Grada Splita izdana do 15. lipnja 2026. godine.

Izvođači ističu da će javnost biti pravovremeno obaviještena o svim daljnjim fazama radova i eventualnim promjenama u dinamici.

Građane mole za strpljenje i razumijevanje tijekom trajanja radova, uz napomenu da se radi o projektu od velike važnosti za buduću infrastrukturu ovog dijela grada.