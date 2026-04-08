ZATVARA SE TUNEL SELCA–DUBOVICA: Noćni radovi na Hvaru, promet će se preusmjeravati

Hrvatske ceste najavile su privremeno zatvaranje državne ceste DC116, odnosno tunela Selca–Dubovica na otoku Hvaru, zbog redovitih servisnih radova i održavanja opreme.

Tunel će za sav promet biti zatvoren tijekom dvije noći – s četvrtka na petak (9./10. travnja) te s petka na subotu (10./11. travnja 2026. godine).

Zatvaranje od 23 do 5 sati

Kako su izvijestili iz Grada Hvara, tunel će biti zatvoren u vremenu od 23 do 5 sati, a ne od 22 sata kako je ranije bilo najavljeno.

Riječ je o redovnim radovima održavanja koji su nužni za sigurnost svih sudionika u prometu.

Obilazni pravac preko Brusja

Za vrijeme zatvaranja prometa vozači će koristiti obilazni pravac:

županijskom cestom ŽC6252

na relaciji Hvar – Brusje – Stari Grad i obratno

Vozačima se savjetuje dodatni oprez te planiranje putovanja u skladu s najavljenim radovima.

Radovi će se odvijati u noćnim satima kako bi se smanjio utjecaj na svakodnevni promet, no unatoč tome očekuju se povremena zadržavanja na obilaznim pravcima.