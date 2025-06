Zatvara se most u Trogiru, bit će zatvoren do 17 sati

Vremenski uvjeti pogoduju vožnji, no vozači bi jutros mogli naići na pojačan promet u gradovima i na obilaznicama, upozorava Hrvatski autoklub (HAK).

Poseban oprez potreban je na autocesti A5, gdje se između čvorova Sredanci i Đakovo u smjeru Bosne i Hercegovine vozi uz ograničenje brzine od 80 km/h zbog srne na cesti.

Zastoji su mogući na više prometnica, osobito u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici (A3) usporenja se očekuju između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, kao i između čvora Zagreb istok i mosta Sava prema Bregani. Gustoća prometa pojačana je i na A2 Zagreb–Macelj prije čvora Zagreb zapad u smjeru grada, kao i na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) radovi stvaraju zastoje u Crikvenici (vijadukt Dubračina), Rogoznici, Solinu, između Stobreča i Podstrane te na prilazima Dubrovniku iz smjera Župe dubrovačke.

Zbog radova danas od 8:30 do 17 sati zatvoren je Most hrvatskih branitelja (DC126) u Trogiru. Vozila do jedne tone mogu prometovati preko starog Čiovskog mosta.

U pomorskom prometu trenutačno nema poteškoća.