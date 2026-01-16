Zatvara se dio Ulice A. G. Matoša u Splitu

U ponedjeljak počinju radovi na sanaciji dijela Ulice Antuna Gustava Matoša, zbog čega će taj potez nekoliko dana biti zatvoren za promet, izvijestili su iz Grada Splita.

Kako su naveli, radovi kreću u ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine, i obuhvaćaju dionicu od križanja s ulicom Prilaz Vladimira Nazora do križanja s Ulicom Sedam Kaštela.

Prometovanje navedenim dijelom ulice neće biti moguće od ponedjeljka u 8.30 sati, a planirani završetak radova je u petak, 23. siječnja 2026. godine.

Iz Grada Splita napominju kako će u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi biti odgođeni.

Građane se poziva na oprez te da se pridržavaju privremene regulacije prometa i prilagode kretanje tijekom trajanja radova.