Zatvara se dio brze ceste Solin – Klis: Evo kada i kuda voziti

Zbog radova na sanaciji kolnika, vozače na području Splita i Klisa očekuje privremena regulacija prometa na dijelu državne ceste DC1. Riječ je o brzoj cesti Solin – Klis, točnije dionici između Klis Grla i rotora Bilice.

Kako su izvijestile Hrvatske ceste d.o.o., za sav promet bit će zatvoren zapadni kolnik u smjeru Klis – Split.

S druge strane, promet iz smjera Splita prema Klisu odvijat će se bez ograničenja i zastoja.

Privremena regulacija bit će na snazi od petka, 20. ožujka 2026. u 20 sati, do nedjelje, 22. ožujka 2026. u 6 sati ujutro.

Vozači se pozivaju na dodatni oprez te poštivanje privremene prometne signalizacije kako bi se radovi odvijali sigurno i bez poteškoća.