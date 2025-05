Zatreslo u susjedstvu, potres se osjetio u dijelu Dalmacije: "Taman sam krenuo u krevet..."

U srijedu navečer, u 22 sata i 51 minutu potres se dogodio u blizini granice BiH i Crne Gore, a osjetio se i južnoj Dalmaciji.

Prema podacima EMSC-a magnituda potresa je iznosila 2,7 prema Richteru, a epicentar je bio 17 kilometara sjeveroistočno od Bileće.

Dubina potresa se procjenjuje na 10 kilometara.

#Earthquake (#земљотрес, #zemljotres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M2.8 || 23 km W of #Nikšić (#Montenegro) || 9 min ago (local time 22:51:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/rrHB10q54x

— EMSC (@LastQuake) May 28, 2025