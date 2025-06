Zatreslo Hercegovinu i dio Dalmacije usred noći: "Dobro zatutnjalo pa uslijedio potres"

Europsko-mediteranski seizmološki centar izvijestio je o potresu koji se dogodio u prvom satu ponedjeljka, 56 minuta nakon ponoći, a osjetio se u dijelu BiH i Hrvatske.

Magnituda potresa je iznosila 2.5 prema Richteru, a epicentar je bio 26 kilometara zapadno od Mostara, te 8 kilometara jugozapadno od Širokog Brijega.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 19 sec ago in #Bosnia&Herzegovina.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

