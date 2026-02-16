ZATRESAO SE HRVATSKI NOGOMET Podignuta optužnica protiv Tomislava Svetine

RTL Danas doznaje da je podignuta optužnica protiv Tomislava Svetine zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Dugogodišnji sportski djelatnik i pravnik Tomislav Svetina donedavno je bio drugi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza, no njegova je karijera na samom vrhu naprasno prekinuta.

Početkom siječnja 2026. godine, u javnost je dospjela fotografija koja je uzdrmala temelje HNS-a. Tomislav Svetina snimljen je na večeri u restoranu "Udovice" u Hercegovini u društvu Zdravka Mamića, pravomoćno osuđenog za izvlačenje desetaka milijuna eura iz Dinama i bjegunca pred hrvatskim zakonom.

Za istim stolom sjedili su i Božidar Šikić, član Izvršnog odbora HNS-a, te bivši nogometni dužnosnik Neven Šprajcer.

Ugled HNS-a narušen

Susret je izazvao lavinu negativnih reakcija i vratio u fokus pitanje Mamićevog stvarnog utjecaja na hrvatski nogomet. Svetina je u prvoj reakciji pokušao umanjiti značaj događaja, tvrdeći da se radilo o "slučajnom susretu" nakon privatnog posjeta Međugorju te da s Mamićem nije komunicirao godinama. Međutim, objašnjenje nije zadovoljilo ni javnost ni vodstvo Saveza. Ugled HNS-a bio je ozbiljno narušen, a predsjednik Marijan Kustić našao se pod pritiskom da reagira.

Kustić je hitno sazvao sjednicu Izvršnog odbora za srijedu, 14. siječnja 2026., na kojoj je glavna tema trebala biti sudbina glavnog tajnika. Iako je Svetina isprva odbijao pomisao na odlazak, postalo je jasno da je njegov položaj neodrživ. Pritisak je bio prevelik, a povjerenje vodstva izgubljeno. Otprilike sat vremena prije početka sjednice koja bi ga vrlo vjerojatno smijenila, Tomislav Svetina podnio je ostavku.

U nastavku prenosimo detalje optužnice, koju je objavio DORH.

"Optužnicom se okrivljenika tereti da je u razdoblju od ožujka 2024. do rujna 2025. u Zagrebu, kao predsjednik jednog sportskog saveza, poduzeo niz radnji kako bi ponovno bio izabran za predsjednika tog sportskog saveza, te pritom onemogućio kandidature drugih osoba za to mjesto.

Tereti se da je u tu svrhu izmijenio odredbu Statuta Saveza bez prijedloga Izvršnog odbora, kojom se ograničavaju uvjeti za prijedlog drugih kandidata, a u Odluci o izmjeni i dopuni Statuta Saveza potpisom ovjerio da je donesena na temelju prijedloga sa sjednice Izvršnog odbora tog Saveza, nakon čega je propustio osigurati da se izmijenjeni Statut objavi u službenom glasilu te je prije njegove objave predložio sazivanje izvanredne izborne Skupštine, na kojoj je kao jedini kandidat ponovno izabran za predsjednika tog Saveza", priopćio je DORH.