Zastupnici se vraćaju u saborske klupe

Žestoko političko ljeto jamči i žestoku političku jesen. S terena se zastupnici sele u saborske klupe. A tamo - neke stare teme. "Krećemo u prijedlog izmjena kaznenog zakona gdje bi precizno definirali zabranu uporabe pozdrava ZDS kroz izmjene kaznenog zakona", poručio je politički tajnik SDP-a Saša Đujić.

Ta tema jedan od jesenskih prioriteta i za platformu Možemo. Uz to, na stolu su teme od inflacije do mirovina i teških životnih uvjeta. MOST muče problemi s inkluzivnim dodatkom. A baš kao i SDP, i oni najavljuju peticiju da se odustane od kontrole poruka.

Možda osmisle još poneku inicijativu

Inflacija je i u fokusu stranke DOMiNO. Umirovljenicima klub zastupnika GLAS želi pomoći i ukidanjem poreza na mirovine. A IDS kao regionalna stranka, u fokusu će imati - Istru.

U saborske klupe zastupnici se vraćaju sredinom rujna. Do tad možda osmisle još poneku inicijativu, ili još važnije - uvjere vladajuće da prihvate barem jedan njihov prijedlog.

