Zastupnica Danica Baričević o svakodnevici žena: „Kad te nema doma cijeli tjedan, nedilja je za maslinik i kužinu“

Saborska zastupnica Danica Baričević povodom Međunarodnog dana žena na društvenim je mrežama podijelila kratku, osobnu objavu o svakodnevici mnogih žena.

Iako je nedjelja, napisala je kako zbog obveza tijekom tjedna često nema puno vremena za kućanske i obiteljske poslove, pa ih nadoknađuje vikendom.

„Je kako je danas nedilja, ali kad te nema doma cijeli tjedan, nema druge nego zaletit se, na brzinu, prije mise, i do maslinika“, napisala je.

Dodala je kako je nakon toga čekaju i druge obveze – priprema ručka, pospremanje kuhinje te vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima.

„Posli čeka pravit ručak, pospremit kužinu, nadoknadit vrime s familijom i prijateljima. Tako je svima, nama ženama. Pa i na 8. ožujka“, poručila je u objavi.

Objavom je, na simboličan način, podsjetila na svakodnevne obveze s kojima se mnoge žene susreću i izvan svojih profesionalnih dužnosti.