Zastoji na autocestama, zabrane na Jadranskoj magistrali i problemi u pomorskom prometu

Promet se večeras odvija otežano na brojnim važnim prometnicama diljem zemlje, a dodatne izazove vozačima stvaraju mokri kolnici u Dalmaciji te jak vjetar u priobalnim krajevima, priopćeno je iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na autocesti A1, između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba, zabilježena je pojačana gustoća prometa. Kod Babića Mosta, gdje je zbog radova uveden dvosmjerni režim vožnje, stvorila se kolona duga oko 3 kilometra.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Slična situacija je i na autocesti A3 Bregana–Lipovac, gdje se u zoni radova između čvorova Lužani i Slavonski Brod zapad, prema Zagrebu, vozi usporeno u koloni od oko 2 kilometra. Na zagrebačkoj obilaznici (A3), posebice kod čvora Lučko prema Bregani, promet se odvija uz česta usporavanja i kraće zastoje.

Zbog jakog vjetra, na dijelu Jadranske magistrale (DC8) od Novog Vinodolskog do Karlobaga zabranjen je promet za motocikle, autobuse na kat i vozila s kamp-prikolicama. Dionica između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zatvorena za dostavna vozila i ona s natkrivenim teretnim prostorom.

Nepovoljni vremenski uvjeti utjecali su i na pomorski promet. U prekidu su brodska linija Komiža–Biševo te katamaranska linija Pula–Zadar–Pula. Također, trajekt koji povezuje Šibenik, Zlarin, Kaprije i Žirje (linija 532) večeras plovi bez pristajanja u luci Žirje.