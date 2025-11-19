Zašto u četvrtak ne bi smjeli propustiti predstavljanje humanitarnog projekta kojim će Splićani dobiti magnet?

U vremenu u kojem nam posebno nedostaju dobre vijesti, hrabrost i zajedništvo, Split će 20. studenoga postati mjesto gdje sve to dobiva svoje lice — i svoju bradu. U kultnoj "Baraci", s početkom u 19 sati, poznati motoavanturist, putopisac i humanitarac, Željan Rakela predstavit će jedan od odvažnijih humanitarnih pothvata: "Projekt 120: Bradata vožnja Extreme".

Riječ je o projektu koji spaja ekstremnu avanturu, srce veće od ceste i cilj koji može doslovno spašavati živote. Rakela će u 363 dana motociklom prijeći 120.000 kilometara po Europi, a svaki kilometar nosi jasnu misiju — prikupiti 120.000 eura za kupnju medicinskog magneta koji će služiti dijagnostici pacijenata u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Projekt se provodi u suradnji sa Županijskom ligom protiv raka – Split, kao ključnim partnerom Bradate Aukcije, koja već godinama na kreativan i dirljiv način spaja humanost i zajednicu.

Predavanje u Baraci bit će prvo javno predstavljanje ovog velikog projekta. Bit će to večer puna emocija, adrenalina i motiva — jer Rakela ne kreće samo na rutu dugu 120.000 kilometara, nego na put kojim želi ostaviti trag u nečijem životu, nekome skratiti čekanje na dijagnozu, nekome produljiti nadu.

Svi koji dođu imat će priliku čuti kako je projekt nastao, što ga pokreće, s kakvim se izazovima suočava i što ga gura naprijed. A upravo su takve priče one koje nas podsjećaju da pojedinac uz podrđđku zajednice, zaista može pokrenuti velike stvari.

Za one koji žele biti dio ove plemenite misije, u prostoru će biti postavljena i škrabica za vaše dobrovoljne donacije kako bi što prije ostvarili zacrtani cilj. Svaki euro, baš kao i svaki kilometar, dio je veće slike — slike u kojoj zajednica stoji zajedno uz one kojima najviše treba.

Ovo nije samo poziv na jedno predavanje. Ovo je poziv da podržimo hrabrost, da budemo dio nečega većeg, da pomognemo da život nekome sutra bude lakši.

Vidimo se u četvrtak 19.00 sati u Baraka BBQ & Brew Bar! Priča kreće tamo — a s njom i 120.000 kilometara dobrote. Budite i vi mali kotačić te dobrote, koja nas poput magneta, sve veže na sebe!