Zašto su Japanci, Korejci i Malezijci klečali pred Trumpom – i tko će to najskuplje platiti?

Na svojoj petodnevnoj turneji po Maleziji, Japanu i Južnoj Koreji, bivši američki predsjednik Donald Trump doživio je tretman kakav obično pripada monarsima. U Japanu je dočekan ispod Tokyo Towera osvijetljenog u bojama američke zastave, uz dodatak – zlatni vrh u čast Trumpa.

Nova japanska premijerka Sanae Takaichi najavila je 550 milijardi dolara vrijedne japanske investicije u SAD te Trumpu poklonila golf palicu i torbu koje su pripadale ubijenom premijeru Shinzu Abeu – njegovom starom savezniku. Uz to, predložila ga je za Nobelovu nagradu za mir.

Malezijski minerali i tajlandski mir

U Maleziji, Trump je osigurao pristup kritičnim mineralima potrebnim američkoj industriji, dok je ujedno pomogao posredovati mirovni sporazum između Tajlanda i Kambodže, što je sam predsjednik opisao kao “dokaz američke moći i utjecaja u regiji”, javlja BBC.

Južna Koreja – “kralj” prima krunu

Doček u Seulu bio je najraskošniji: 21 topovski plotun, vojni orkestar koji svira YMCA, te počasna ceremonija s predsjednikom Lee Jae Myungom, koji mu je uručio najviše korejsko odlikovanje i repliku kraljevske dinastičke krune.

Tokom ručka poslužen je “Peacemaker’s Dessert” – zlatom ukrašeni kolač, dok su na večeri točili vino iz korejskih vinograda. Iza kulisa, Trump je dogovorio da Seul uplati 200 milijardi dolara, po 20 milijardi godišnje, kao američke investicije, čime su tarife na korejski izvoz smanjene s 25% na 15%.

Sudar divova: susret s Xi Jinpingom

Vrhunac turneje bio je susret s predsjednikom Kine, Xi Jinpingom, održan u strogoj atmosferi bez pompe – u vojnom objektu pokraj piste zračne luke u Busanu.

Ono što je u prijašnjim danima bilo predstava, ovdje je zamijenila hladna pragmatičnost. Nakon mjeseci prijetnji tarifama i ekonomskih pritisaka, dvojica čelnika su postigla privremeni dogovor:

SAD smanjuje carine na kineske proizvode,

smanjuje carine na kineske proizvode, Kina ponovno uvozi američke poljoprivredne proizvode ,

ponovno uvozi , i otvara pristup kritičnim mineralima.

Trump je sastanak opisao kao “nevjerojatan”, ocijenivši ga 12 od 10, iako su mnogi analitičari istaknuli da “dogovor bez konkretnog sporazuma” ukazuje na ograničene domete američke moći.

Novi svjetski poredak – kineski osmijeh u sjeni američkog povratka

Dok je Trump napuštao Koreju, Xi Jinping je tek stizao – uz obećanje domaćina da će dobiti isti diplomatski tretman. Trump je preskočio završne sastanke APEC-a, dok je Xi preuzeo središte pozornosti.

Kako piše BBC, ako postoji praznina u globalnom vodstvu zbog američkih manevara, Kina je spremna ispuniti je.

Trump je možda dobio sve što je htio – ali, parafrazirajući Rolling Stonese, još nije jasno je li dobio ono što Americi treba.