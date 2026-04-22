Zašto spavamo? U Splitu se održava besplatno predavanje Zorana Đogaša o važnosti sna za zdravlje

U sklopu projekta Mental Space, koji djeluje unutar EMSA Split, organizira se predavanje posvećeno jednoj od najvažnijih, ali često zanemarenih životnih navika – spavanju.

Projekt su pokrenule studentice različitih struka s ciljem približavanja tema mentalnog zdravlja mladima, oslanjajući se na načela koja je još davno istaknuo Andrija Štampar, naglašavajući kako zdravlje nije samo odsutnost bolesti, već stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja.

U vremenu obilježenom društvenim mrežama i ubrzanim načinom života, mladi se sve češće suočavaju s pritiscima i nerealnim očekivanjima, zbog čega ovakve inicijative imaju posebnu važnost. Upravo zato Mental Space kroz edukaciju i otvoreni dijalog nastoji pružiti podršku i potaknuti razvoj zdravijih životnih navika.

Ovoga puta fokus je na snu – ključnom faktoru koji utječe na koncentraciju, emocionalnu stabilnost i opće zdravlje. Tim povodom organizira se predavanje pod nazivom:

„Zašto spavamo: mozak, učenje i pamćenje”

Predavanje će održati Zoran Đogaš, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka u području medicine spavanja i neuroznanosti. Kroz svoje dugogodišnje iskustvo, profesor Đogaš ističe važnost sna kao temeljnog biološkog procesa ključnog za pravilno funkcioniranje organizma i očuvanje mentalnog zdravlja.

Događaj će se održati u utorak, 28. travnja u 19 sati na Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, a namijenjen je studentima, srednjoškolcima, ali i svim zainteresiranim građanima.

Sudionici će imati priliku saznati kako spavanje utječe na učenje i pamćenje, koje su posljedice njegovog nedostatka te kako poboljšati kvalitetu sna. Nakon predavanja bit će omogućeno i postavljanje pitanja, uključujući anonimna putem ankete.

Cilj ove inicijative je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i poticanje mladih na usvajanje zdravijih životnih navika koje dugoročno doprinose kvaliteti života.

Prijave za sudjelovanje dostupne su putem online obrasca.