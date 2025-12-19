"Zašto se oblačite kao teroristi Islamske države? Zašto HOS, a ne MUP? Ako ne znate što je bilo, bolje da nikad ne saznate"

Objava Jurice Gašpara, vlasnika portala Morski.hr, izazvala je snažne reakcije na društvenim mrežama te u kratkom vremenu prikupila velik broj lajkova, komentara i dijeljenja. Brojni korisnici Facebooka poručili su kako je riječ o statusu koji „govori ono što mnogi misle, ali rijetko javno izgovaraju“, dok su ga drugi nazvali „brutalno iskrenim“ i „nužnim“.

Gašpar se u objavi osvrće na murale, grafite, selektivno komemoriranje žrtava Domovinskog rata i korištenje simbola koji, kako poručuje, ne služe sjećanju ni poštovanju, nego podjelama i zastrašivanju. Status prenosimo u cijelosti, bez ikakvih intervencija:

"Zašto je na muralu Jean-Michel Nicolier, a ne Zorislav Gašpar, čije su kosti ležale do njegovih na smetlištu 34 godine? Zna li uopće itko išta o Zorislavu i tisuće drugih Zorislava koji su nepravedno zapostavljeni? Je li to zato jer Zorislava nije snimala kamera Francuske televizije i njegova smrt na Ovčari nije dovoljno zastupljena u huliganskim kružocima?

Zašto mural Jeanu-Michelu, a ne Anti Gašparu, diverzantu iz Umčana? Zašto je Ante za svoj herojski čin u ratu jedva i to tek nedavno dobio bistu u svom Vrgorcu? Zašto ikom drugom, a ne poginulim Supetranima? Zašto HOS, a ne MUP koji je prvi dao svoje najbolje ljude? Zašto HOS, a ne slavne gardijske brigade?

Zašto ne šaraš popu po crkvi ili ćaćinoj kući? Zašto uopće šarati zidove i inatiti se probranim imenima onih za koje si načuo, dok za druge ne znaš jer ne čitaš nikad i ništa? Zašto u ime njih koji se više ne mogu braniti, niti vam dati ili odbiti pravo da ih koristite za svoje podjele i mržnju? Zašto turiste želite dočekivati spomenom smrti i straha na svakom koraku, umjesto spomenika životu i optimizmu?

Zašto se oblačite kao teroristi ‘Islamske države?’ Zašto nemate muda napisati vlastito ime i prezime na zid uz taj pozdrav, ako ste doista za taj dom i spremni? Možda zato jer ste kao pojedinci nitko i ništa, nule, koji misle da su jaki jedino ako se udruže u čopor jednakih. Toliko Nitko i Ništa, da iza crne maske skrivate i svoja bezlična lica. Jer da vrijedite kao Jean-Michel Nicolier, Zorislav ili Ante Gašpar, ponosno bi gazili ovom zemljom, radeći nekog boga i plaćajući porez, čisteći smeće, sadeći opožarene šume, braneći njene zakone, Ustav, njene ljude i napokon – mir…

Na prilazima Kijeva i Drniša takvi kao vi branili su ljudima (i turistima) iz Dalmacije da slobodno preko Knina krenu dalje (zapamtite, tada nije bilo autoceste). Najprije su počeli s grafitima ‘Ово је Србија’, ‘САО Крајинa’ i ono standardno 4C ili ‘S’, onda su nastavili s nekakvim ‘unutarnjim neprijateljima’, separatističkim sranjima, pa barikadama sa građevinskim materijalom, balvanima i kamionima po cesti i napokon naoružanim debilima s redenicima oko vrata koji su plašili svakog normalnog čovjeka koji je samo htio živjeti, raditi, putovati. Redovno su to radili neostvareni i needucirani debili. Poput vas…

Zašto ne razumijete da ova država ima svoj Ustav i zakone i da će ih se policija i dobar dio građana držati. Zasukali smo devedesetih rukave protiv kukavičkih terorista, nemojte misliti da nećemo ni sad!

Ne, ne znate vi što je bilo, i bolje da nikad ne saznate…"

Status je potaknuo burnu raspravu, ali i snažnu podršku velikog broja korisnika koji su poručili kako je riječ o tekstu koji poziva na odgovornost, dostojanstvo i poštovanje prema svim žrtvama – bez selektivnog sjećanja i bez korištenja mrtvih za dnevne ideološke obračune.