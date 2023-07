Zašto nije bilo SMS upozorenja o nevremenu? Božinović: 'Sustav još nije normiran'

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sjednice Vlade govorio je o Sustavu za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) te je li on zakazao prilikom jučerašnjeg nevremena koje je pogodilo Hrvatsku.

“SRUUK, kako je koncipiran je u potpunosti učinkovit. Kada smo ga testirali kao poteškoća se pojavilo da nisu svi korisnici dobili poruke, neki su dobili više od jedne, a to je sad stvar onih koji poruku šalju, tri glavna teleoperatera”, rekao je Božinović.

“S druge strane, kad su vlasnici operativnih sustava, odnosno firme koje imaju operativni sustav, a to su Google i Apple, potvrdili da će biti u stanju staviti, ne opciju, nego obvezu u samoj konfiguraciji novih telefona, moramo riješiti pitanje starijih, da svi imaju opciju na telefonu koja će zaprimati tzv. cell broadcast poruke. To su poruke koje uključuju i Viber i WhatsApp. Razlika između njih i SMS-a je da se može puno više teksta i puno više poruka u puno manje vremena može doći na puno više mobilnih uređaja. Kad su oni to potvrdili, onda se moglo krenuti u normiranje cijelog ovog posla jer on mora biti normiran, a to znači izrada pravilnika”, dodao je Božinović, prenosi N1.

Rekao je da kad su oni to potvrdili, odmah se išlo na mišljenje svim nadležnim tijelima.

“Taj pravilnik po kojem bi se preciziralo tko daje kakvo upozorenje. Sustav 112 s mogućnošću SRUUK-a je netko tko prenosi anonimizirane poruke. Zbog toga je taj sustav, na njemu se radilo dugo, da nitko ne može imati uvid u to je li određena osoba dobila poruku. Taj proces usuglašavanja krenuo je unutar ovih tijela. Koliko mi je poznato jučer ili danas došlo je zadnje mišljWenje, od Ministarstva obrane i u tom pravilniku će biti jasno precizirano tko daje uputu, odnosno rano upozorenje. Hrvatske vode kad su u pitanju poplave, DHMZ kad imamo situaciju kao što imali jučer, policija kad ima svoje akcije, Hrvatska vatrogasna zajednica kad su u mogućnosti širenja požara i to su otprilike sastavnice koje daju poruku”, rekao je Božinović.

'Ovo je jedan sustav koji je vrlo osjetljiv'

Kazao je i da u ovom trenutku “još uvijek nemamo tu pravnu osobu koja je bitna jer nakon toga će biti zapisano tko je, kada i na kojem području tražio da se upozori stanovništvo”.

“Ovo je jedan sustav koji je vrlo osjetljiv, zato mora biti propisano”, rekao je potpredsjednik Vlade.

Na pitanje da je sve već implementirano, bi li se slala poruka za jučerašnju situaciju, Božinović je odgovorio potvrdno.

“Sustav još nije normiran”, rekao je Božinović.

“Jedna smo od prvih država koja ima takav sustav. Ako smo dobili mišljenja, sad slijedi javno savjetovanje koje može trajati sedam do petnaest dana, uobičajeno je 30, međutim kada to završi treba vidjeti hoće li biti sugestija kojih se možda mi u ovom trenutku nismo ni sjetili, zato i postoji javno savjetovanje”, odgovorio je na pitanje kada bi sve trebalo biti u potpunosti implementirano.

“Ako nam je trebalo primjerice za Zagreb sat vremena da dođu poruke, a one su dolazile i nakon što je prošlo vrijeme, onda bi vjerojatno bili s pravom kritizirani da su ljudi dobili poruke nakon što je već nastala šteta. Zato je bitno implementirati sustav cell broadcasta, ustvrdio je ministar, dodajući kako u trenutku kada je DHMZ objavio crveni meteoalarm poruke do građana najvjerojatnije ne bi došle na vrijeme, čak i da je sustav bio u upotrebi”, dodao je.