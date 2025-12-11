Zašto je Šuta izabrao ulaz u garažu Arene da najavi najveće investicije dosad? Najavio najskuplju godinu u povijesti grada...

Uoči predstojeće 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, koja će se održati 12. i 16. prosinca, gradonačelnik Tomislav Šuta održao je konferenciju za medije na kojoj je predstavio ključne teme i odluke koje će se naći pred vijećnicima.

Konferenciju je održao na platou ispred ulaza u garažu Spaladium Arene. To je odabrao zbog "ambijenta i atmosfere".

"Možete vidjeti da smo dobili močvarno područje na području Spaladium Arene, i životinje koje ovdje najnormalnije sada obitavaju, a zapravo nismo dobili ono što smo trebali. Trebamo jednu uređenu dvoranu za sportske događaje, za manifestacije koje smo izgubili u Gradu Splitu i da se u konačnosti realizira druga faza Spaladium Arene", kazao je Šuta.

O tome kako će se održavati Spaladium Arena i tko će njome upravljati, s obzirom na to da bi ona većinom godine trebala biti u funkciji da bi bila isplativa, Šuta je naglasio da je to sljedeći korak.

"Kad mi dođemo u vlasništvo, onda naravno da ćemo o tome izići u javnost. Naravno da se razmatra da to bude Grad koji će biti nositelj i upravitelj. Hoće li to biti samostalna firma ili će to ići u Javnu ustanovu? To ćemo vidjeti. Naš cilj je da imamo jedan kvalitetan objekt kojim će se kvalitetno upravljati", kazao je Šuta.

Što se tiče Spaladium Arene, uz iznos u vrijednosti od 5 milijuna eura još se trebaju platiti troškovi od 700 do 800 tisuća eura sudskih troškova.

"Taj ćemo dio još točno utvrditi. Okvirno je riječ o oko 700 tisuća eura. Kada budemo imali sve definirano sa stečajnom upraviteljicom oko samih troškova, izići ćemo s time u javnost, sve je to transparentno. Vidjet ćemo mogu li se određeni troškovi dodatno smanjiti. Naravno, onaj koja zastupa potraživanja dužan je podmiriti te troškove, ali ti troškovi sami po sebi, u usporedbi s teretom koji ide prema Gradu Splitu od 125 milijuna eura, praktički ne znače ništa. Ovo je prilika koja se nudi jednom, prošla je sve institucije i mislim da je razlog potpuno valjan da se ovo podrži te da napokon imamo Spaladium Arenu", kazao je Šuta.

Šuta je naglasio da se na ovome radi proteklih šest mjeseci te da su u postupak bile uključene sve relevantne institucije, a sva očitovanja i mišljenja javno su objavljena. U sporazumu je jasno navedeno da Grad Split uklanja rizik od spora vrijednog 125 milijuna eura, koji je predstavljao ozbiljno opterećenje proračuna. Time uklanjaju i sve troškove hladnog pogona, odvjetničke usluge i druge troškove, a sve se rješava za 5 milijuna eura. Na sporazumu je radila skupina stručnih ljudi, uključujući i Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo državne imovine te Državno odvjetništvo.

"Cilj nam je da, nakon usvajanja odluke o otkupu potraživanja na Gradskom vijeću, već u siječnju krenemo prema sudu i potpišemo sporazum. Očekujemo i sudsku odluku kojom bi Arena izravno prešla u vlasništvo Grada Splita — što je potpuno zakonski moguće. Potom slijedi zahtjev prema Vladi RH da osigura sredstva za sanaciju dvorane. Projektanti koji su radili prvu fazu Spaladium Arene bit će uključeni u nastavak projekta, sukladno autorskim pravima. Nakon toga slijedi izrada troškovnika i natječaja za izvođača. Budući da već postoji pravomoćna lokacijska dozvola, želimo što prije završiti aneks 2 projekta, koji uključuje izmještanje državnih institucija, uključujući Poreznu upravu, Mirovinsko i Zdravstveno. Već smo započeli razgovore sa državnim institucijama kako bi se taj proces realizirao", kazao je Šuta.

Sve je to predviđeno u proračunu Grada Splita za 2026. godinu, koji iznosi 403 milijuna eura — jedan od najvećih u povijesti grada.

Jedan od najvećih proračuna u povijesti Splita

"Od prvog dana jasno smo komunicirali prioritete. U proračunu se transparentno vide izvori financiranja — od poreznih prihoda do europskih bespovratnih sredstava — a cilj je smanjiti zaduženje Grada", izjavio je Šuta.

U tijeku je postupak sklapanja ugovora za garaže za koje ranije nije bio riješen izvor financiranja. Umjesto kredita Europske investicijske banke (EIB), Grad je istražio tržište i dobio ponudu OTP banke i Zagrebačke banke, koja je 4,2 milijuna eura povoljnija. Šuta naglašava kako se tim sredstvima mogu financirati izgradnja školske dvorane ili cesta, što je primjer odgovornog upravljanja gradskim financijama.

Kapitalna ulaganja u 2026. iznose 91,4 milijuna eura.

"Grad Split trenutno nema dovoljno pripremljene projektne dokumentacije za velike projekte, što će se promijeniti u iduće dvije godine. Fokus je na izradi projektne dokumentacije za oko 60 prometnica, jer bez nje projekti ne mogu biti realizirani", kazao je Šuta.

Od tri planirane garaže, dvije će biti predmet novih kreditnih ugovora, dok je jedna već riješena. Grad planira uštedjeti dodatnih 5 milijuna eura kroz dogovor s Poreznom upravom oko PDV-a. Ostale garaže i park&ride sustavi prelaze na Split parking, koji će detaljno predstaviti plan poslovanja.

Ulaganja u obrazovne institucije vidljiva su kroz bespovratna europska sredstva, kao i ulaganja u sportsku infrastrukturu. Sljedeća godina bit će obilježena i stambenom politikom, uključujući priuštivo stanovanje. Javna savjetovanja o kriterijima dodjele stanova bit će uskoro objavljena.

Lokacije za centar za starije su hotel Zagreb i područje Duilova, gdje se očekuje odluka Vlade RH. Druga lokacija je Pazdigrad — u tijeku je javna nabava za izradu projektne dokumentacije, stiglo je pet ponuda, a odabir se očekuje uskoro. Kapacitet budućeg doma za starije odredit će stručne institucije, a nakon izrade dokumentacije kreće realizacija.

Što s Poljudom?

Šuta je najavio završetak studije izvodljivosti za stadion Poljud, nakon čega će se donijeti odluka o konačnom modelu i naručiti projektno-tehnička dokumentacija.

Centar za autizam je u fazi pripreme dokumentacije, a nakon troškovnika slijedi javna nabava. Projekt vrijedi oko 20 milijuna eura.

Centar za umjetnu inteligenciju također je u planu, s ciljem da Split postane jedan od vodećih centara u zemlji. Uskoro će biti potpisan ugovor s Carnetom kako bi se stvorili svi preduvjeti za razvoj AI sektora.

Za novu ambulantu su ishođene sve potrebne dozvole, a radovi kreću iduće godine.

Dokumentacija za obnovu Rive je u visokoj fazi dovršenosti, uz konzervatorske uvjete i arheološka istraživanja. Cijela splitska obala, uključujući Rivu, Bačvice i Pošk, dobit će novu vizuru. Šetnica Duilovo – Stobreč realizirat će se u prvoj fazi do Stobreča. Planirano je spajanje Duilova sa Stobrečom, uz biciklističke staze. U tijeku je i odabir između tri idejna rješenja za most Split - Kaštela, a cilj je kroz tri godine dobiti građevinsku dozvolu. Paralelno se rade studije i elaborati za Dubrovačku ulicu i druge ključne prometnice.

Grad Split predviđa rekordna izdvajanja za poduzetnike. Za razliku od 2022., kada su potpore bile minimalne, iduće godine slijede značajne potpore, posebno za žene poduzetnice i početnike u poslovanju.

"S ovim predstavljanjem mogli ste vidjeti da je proračun Grada Splita realan, održiv i socijalan. Moj je isključivi zadatak, zajedno sa stručnim službama, osigurati da se planira realno i izvedivo, kako bi javnost dobila vjerodostojne informacije. Odgovornost je na stručnim službama, ali i na meni kao gradonačelniku, jer pratim cijeli proces. Na svakom kolegiju inzistiram da planiranje bude vjerodostojno i realno. Kontinuirano pratimo sve procese: svaki utorak održavamo redovne kolegije sa svim pročelnicima i direktorima komunalnih poduzeća. Cilj nam je da Grad Split doživi stvarni iskorak i da se jasno pozicionira u smislu manifestacija i događanja.

Vidjeli ste već napredak u organizaciji Adventa, a isto tako i u Splitskom ljetu, Splitskom festivalu, maškarama i drugim događanjima. U idućoj godini očekuju nas značajni iskoraci, jer želimo brendirati Grad Split kao destinaciju zbog koje će ljudi dolaziti, a ne samo zbog pojedinačnih festivala", zaključio je Šuta.