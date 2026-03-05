Zašto Frukov penal nije ponovljen?

Nogometaši Rijeke plasirali su se u polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa nakon što su u nevjerojatnoj utakmici na Rujevici pobijedili Hajduk 3:2. Junaci pobjede postali su Toni Fruk i Gabriel Rukavina, koji su golovima u 19. i 20. minuti sudačke nadoknade donijeli potpuni preokret. Rijeka se tako pridružila Dinamu i Gorici, a posljednji polufinalist bit će poznat 10. ožujka nakon dvoboja Slavena Belupa i Lokomotive.

Zašto penal Rijeke nije ponovljen?

Utakmicu je obilježio niz spornih sudačkih odluka, koje su komentirali i Gonzalo Garcia i Ante Rebić, a hajdukovci su bili posebno ljutiti kod penala koji je dosuđen za Rijeku u sudačkoj nadoknadi. Smatraju da mu je prethodio prekršaj, a prilikom izvođenja je bilo očito da je više igrača Rijeke i Hajduka utrčalo u kazneni prostor prije izvođenja, prenosi Index.

Zbog toga dio navijača smatra da se izvođenje penala trebalo ponoviti. No, prema pravilima se kazneni udarac ne ponavlja ako su igrači obje ekipe utrčali u šesnaesterac te pritom nisu utjecali na akciju. Podsjetimo, Toni Silić je obranio udarac Toniju Fruku, koji je iz odbitka zabio za izjednačenje. Situaciju možete pogledati na videu od 15:00.

Garcia: Danas su nas izvarali

Trener Hajduka Gonzalo Garcia oštro je kritizirao suđenje Patrika Kolarića i njegovih asistenata. "Mogli smo riješiti utakmicu u akciji prije gola. Mislim da su nas danas malo i izvarali. Tijekom utakmice su radili što su htjeli. Gol je pao poslije faula, nakon toga je bio glup penal. Loše se osjećam danas, ali ne volim govoriti o sucima. Sve vam objašnjavaju pa onda rade što hoće", započeo je pa nastavio:

"Rijeka je agresivna ekipa, to volim, ali ne možeš raditi što god poželiš u svakom trenutku. Guraju se, vuku, to otežava stvari. Mi smo imali šanse pobijediti u ovoj utakmici, igrali smo jako dobro. No dobro, tako je kako je. Žao mi je zbog ekipe. Svi su odradili odličan posao. Ovo što se danas dogodilo na terenu je loše. Inače ne govorim o takvim stvarima, ali ovo je bilo jako loše."

"Ne sjećam se kad su meni dosudili penal za ruku kao što je bila kod prvog penala Rijeke, a ovdje sam puno godina. Drugi penal je došao nakon faula na Brajkoviću, koji nije mogao udariti loptu glavom jer se protivnik podbacio ispod njega. A u ostatku utakmice... Ne znam što se trebalo dogoditi da se sudi faul na Livaji, gurali su ga, hvatali, držali za vrat. Ne mislim da je ovo bilo namjerno, ali je bilo loše."