Zašto biste trebali nositi slušalice dok kupujete?

Nije tajna da iza toga stoje mali trikovi trgovaca, no psiholog potrošnje prof. dr. Georg Felser objašnjava za BILD kako im se ipak možete oduprijeti.

Koje trikove koriste trgovine?

Strah od gubitka (Verlust-Aversion): Posebne ponude ciljaju na ovaj princip. „Ljude je lakše uvjeriti da izbjegnu gubitak nego da ostvare dobitak“, objašnjava stručnjak. Trošenje novca doživljavamo kao gubitak, dok akcijska ponuda taj gubitak čini manje bolnim.

Glazbena podloga: Glazba se koristi kako bi se kupci duže zadržali u trgovini. „Ako je takt glazbe sporiji od našeg pulsa u mirovanju, to nas potiče na sporije kretanje.“ Najbolje funkcionira uz prigodne asocijacije – npr. francuske šansone u odjelu s vinima ili božićne pjesme koje bude želju za pečenjem, darovima i slatkišima.

Umjetna nestašica: Ako postoji vremensko ili količinsko ograničenje za proizvod, to mu automatski povećava privlačnost u očima kupaca, piše Fenix Magazin.

Koji trik najjače djeluje?

Najsnažniji efekt je tzv. Ankereffekt (učinak sidra).

„Ako, primjerice, postavite skupi aparat za kavu pored drugog koji je također skup, ali u usporedbi s prvim ipak povoljniji, kupci će vjerojatnije kupiti ovaj drugi. Prvi služi kao cjenovno ‘sidro’ prema kojem se orijentiramo.“

To ne funkcionira samo s cijenama, već i s količinama: ako je akcijska ponuda postavljena na npr. 10 vrećica gumenih bombona, kupac će uzeti više, čak i ako je zapravo želio samo jednu ili dvije.

Kako ne nasjesti na ove trikove?

Strogo se držite svog popisa za kupovinu. Nosite slušalice: Slušajte vlastitu glazbu ili podcast kako vas ritam trgovine ne bi usporio. Osvijestite popuste: Dobro razmislite biste li taj proizvod kupili i da nije na sniženju te treba li vam doista ta količina.