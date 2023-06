ZASPALO JE SIROČE Ovo je dočekalo Splićane jutros ispred kazališta: "Bi li se radnici Čistoće trebali prekvalificirati?"

Još jedno uobičajeno jutro u Splitu... Nakon "teške" noći nisu svi turisti uspjeli doći do svog apartmana. Scene spavanja na javnim površinama sasvim su uobičajene ove turističke sezone, ali još nitko nije spavao pred otvorenim kioskom - do danas.

Naime, jedan mladi stranac zaspao je pred kioskom u blizini splitskog hrama kulture. Kupci su morali paziti da ga ugaze.

"Jutros ispred HNK. Ne znam bi li se Čistoća trebala dodatno kvalificirati za pomesti ove prije radnog vremena?", poručili su sa stranice Get Direkt koji su objavili ovu fotografiju.

"Oće sad ovi dušebrižnici šta im je okej da se kližu i pišaju po Marmontovoj pitati šta mu zaposlenica nije dala umjetno disanje?",

"Dokle više, pa dokle?! Može li se organizirati pressica predstavnika grada/turističke zajednice/policije na temu alarmantnog stanja u gradu i ugrožene sigurnosti građana?! Je li moje dite mora ovo gledat?! Je li svi mi moramo ovo trpit?!",

"Što "NE RADE" nadležni!? Gospodo građani VAS plaćaju, da budete u službi istih.

Za ove slike u cijelom gradu nemate opravdanja",

"Čovik uđe u par klubova, ostavi vašu misecnu plaću i sad ga vi j.... šta tu malo ubije oko i malo dolazi sebi, dok vi na kušinu ispod klime trljate oči i brojite pare. Pristanite točit kad vidite da je čovik pri kraju, a to nećete jer šta pijaniji to mu je sve jeftinije... A najbolje bi bilo možda da svi ti šta misle doć uplate na račun pa da uopće i ne dolaze. Ne moš stisnit i prnit, ne ide to", neki su od komentara ispod objave.