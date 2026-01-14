Zaručio se hrvatski nogometni reprezentativac

Iako svoj privatni život doslovce skriva kao zmija noge, iz izvora bliskih sretnom paru tportal doznaje kako se nogometaš i hrvatski nogometni reprezentativac Kristijan Jakić zaručio. Budući da je ove godine Svjetsko nogometno prvenstvo u Americi, na koje se treba fokusirati, vjenčanja neće biti u 2026., no ne treba sumnjati da su pripreme već krenule.

O odabranici nogometaša malo se zna, a on je do sad, na pitanje o djevojci, samo kratko odgovarao da je ona vizažistica i da ima salon za šminkanje kojeg je sama financirala.

Razlog zašto nije želio o njoj javno pričati je, kako je rekao u intervjuu za Gloriju, taj što su neke veze njegovih kolega propale zbog uvreda koje su njihove djevojke dobivale putem društvenih mreža.

A upravo preko društvenih mreža započela je i njihova ljubavna priča, nakon susreta na moru. Kako je rekao, nakon što joj se javio preko Instagrama, tri mjeseca čekao je odgovor, a onda je ponovno poslao poruku.

'Napisao sam joj da je lijepa... I nakon toga smo se počeli dopisivati, poslije otišli na večeru. Odmah smo kliknuli, ali nije se htjela vezati za nogometaša jer mi često putujemo, a i nismo na dobrom glasu po pitanju cura', rekao je za Gloriju.

Društvene mreže otkrile su identitet ljepotice koja je zarobila srce našeg nogometaša. Njezino ime je Lucija Jelić i dolazi iz Širokog Brijega, a na njezinom Instagramu stoji da svoj salon ima u njemačkom Augsburgu, za čiji klub Kristijan igra, piše tportal.