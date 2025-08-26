Zaručila se Taylor Swift

Jedan od najpraćenijih slavnih parova današnjice, Taylor Swift i Travis Kelec, potvrdili su da su se zaručili. Vijest su objavili na Instagramu, nakon višemjesečnih nagađanja i očekivanja njihovih obožavatelja.

"Vaša profesorica engleskog i profesor tjelesnog se vjenčavaju", napisali su u opisu fotografija na kojima su pozirali u romantičnom okruženju. Na jednoj od fotografija pokazali su i kako izgleda zaručnički prsten.

Ljubav koja je očarala javnost

Priča o njihovoj vezi započela je u rujnu 2023. godine, kada su ih prvi put vidjeli zajedno nakon utakmice Kansas City Chiefsa, u kojoj je Kelcejev tim pobijedio Chicago Bearse. Nedugo zatim, otkriveno je da je Kelce pokušao Swift pokloniti narukvicu prijateljstva s ugraviranim brojem telefona – no plan mu tada nije uspio.

Kasnije je priznao kako su njih dvoje već razgovarali prije nego što su se službeno upoznali u New Yorku. Od tada, njihova veza ubrzano je napredovala i ubrzo postala jedno od najpraćenijih partnerstava u svijetu zabave i sporta, piše Index.

Podrška na terenu i na pozornici

U mjesecima koji su uslijedili, Taylor Swift redovito je pratila Kelceja na njegovim utakmicama, uključujući i Super Bowl LVIII, gdje su se nakon pobjede poljubili pred kamerama i tisućama navijača.

S druge strane, Travis Kelce pojavio se na pozornici tijekom Taylorine spektakularne Eras Tour turneje, čime je prvi put ušao u svijet svoje zaručnice. Time su, kažu obožavatelji, pokazali da podjednako podržavaju jedno drugo – na terenu i na bini.

Nagađanja i službena potvrda

Mnogi fanovi već su mjesecima očekivali zaruke, a nagađanja su postajala sve intenzivnija na društvenim mrežama. Iako su izvori još u svibnju 2024. tvrdili da Kelce nije razmišljao o braku jer ga shvaća vrlo ozbiljno i ne ulazi u takve odluke olako, očito je da je par u međuvremenu donio zajedničku odluku, javlja Index.

Slatki trenuci koji su osvojili fanove

Tijekom protekle godine, Swift i Kelce često su viđeni u nježnim trenucima – zagrljeni i nasmijani, bilo nakon važnih utakmica, bilo iza pozornice. Jedan od najpoznatijih trenutaka bio je kada je Swift dočekala Kelceja nakon utakmice, dok su oko njih padale konfete, a publika ih oduševljeno promatrala. Fanovi su taj prizor nazvali "najiskrenijim i najtoplijim" prizorom slavne ljubavi.