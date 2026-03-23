Zara lansira kolekciju sa slavnim dizajnerom. Evo koji komadi se ističu

Dok se kolekcija Johna Galliana, čija je suradnja sa Zarom nedavno najavljena, očekuje u rujnu, prije njega u fokus dolazi Willy Chavarria. Meksičko-američki dizajner 26. ožujka predstavlja kapsulnu kolekciju za Zaru u kojoj spaja visoku modu i ležerniji ulični stil.
Kolekcija uključuje žensku i mušku odjeću, nakit i obuću. Chavarria ju je nazvao "VATÍSIMO" i objasnio da je riječ o superlativu riječi "vato", kolokvijalnog izraza koji se u čikano zajednici koristi za prijatelje i bliske osobe, piše Elle.
Kolekcija donosi niz komada koji bi lako mogli privući kupce. Među njima se ističu široke kaki bermude oštre, uglate siluete, traper haljina-košulja u nježnoj mramorno plavoj nijansi te crni sako naglašenih ramena - komad koji se može opisati kao profinjeni klasik koji vrijedi imati u ormaru. Na rukavu sakoa izvezeno je Chavarrijino ime.
"U konačnici, želio sam svoj brend približiti široj publici po pristupačnijim cijenama, a pritom zadržati visoku razinu kvalitete", izjavio je Chavarria za Elle.
"Zara i ja bili smo jako usredotočeni na izradu, detalje i stvaranje profinjene kolekcije s komadima koje će ljudi godinama nositi."
Posebno ga vesele uske siluete i ležerne sužene hlače, ali i to što kolekcija, iako uključuje muške i ženske komade, nije zamišljena kruto. Tako i žene mogu bez zadrške posegnuti za komadima iz muškog dijela kolekcije, poput radnih košulja od cupra, koje predlaže nositi predimenzionirano uz usku suknju, kao i za bijelim odijelom koje opisuje kao "božanstveno".
Kolekcija je predstavljena u novoj Zarinoj kampanji koju potpisuje Glen Luchford, a snimljena je u duhu staromodne telenovele. U kampanji se pojavljuju američka manekenka Christy Turlington i glumac Alberto Guerra. U kadrovima se nakratko pojavljuje i sam Chavarria, koji kampanju opisuje kao "iznimno šik, s dozom humora".