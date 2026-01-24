Zaprešić opravdao ulogu favorita na Poljudu

U južnjačkoj, uzavreloj atmosferi u kuglani na Poljudu, koju je po tko zna koji put stvorila navijačka skupina Antiteatar bodreći kuglače Mertojaka, ekipa iz Zaprešića ipak je opravdala epitet favorita. Rezultatom 6:2 (3746:3681), uz 65 čunjeva razlike, pobijedila je domaćina.

Iako konačni rezultat to ne sugerira, Mertojak je pružio snažan otpor te je na kraju ispraćen velikim pljeskom svojih navijača, dok su gostima upućene čestitke. U takvoj atmosferi vidjeli smo odličan meč, dostojan obračuna za ulazak u polufinale Lige prvaka, a u velikom dijelu i ravnopravan. Sredinom drugog bloka Mertojak je došao na 3:5 i dostižnu razliku, no manjak koncentracije – kao posljedica nedovoljnog treninga i fizičke spreme – uz dva vrhunska internacionalca iz Slovenije i Srbije (Lepej i Kujundžić) na strani Zaprešića, na koncu su donijeli zasluženu pobjedu gostima.

Ipak, situacija na strani Mertojaka predugo traje: samo dva treninga tjedno po sat vremena, iako se radi o amaterima, teško može biti dovoljno za ozbiljniji iskorak prema samom vrhu europskog i svjetskog kuglanja. Prošla su vremena kada je Mertojak devet puta zaredom pobjeđivao Zaprešić – nova kuglana u Zaprešiću i odlični financijski uvjeti donijeli su im titule svjetskih i Lige prvaka te već dulji niz uzastopnih pobjeda u prvenstvu i Kupu Hrvatske.

Otvara li se prilika za obnovu kuglane "Duilovo"?

Darovanjem Hotela "Zagreb" gradu Splitu od strane Vlade RH, radi prenamjene u Dom za starije osobe, otvaraju li se nove mogućnosti? Naime, unutar hotela nalazi se sportski centar s kuglanom "Duilovo", koja je već dulji niz godina zapuštena i devastirana. Kuglanu je moguće vrlo brzo, i bez prevelikih ulaganja, obnoviti i staviti u funkciju na dobrobit splitskog kuglanja. Time bi se otvorile mogućnosti za mlade naraštaje, rekreaciju, a i sami korisnici doma imali bi dodatne sadržaje u sklopu svoje ustanove.

Vratimo se utakmici. U prvom bloku očekivala se pobjeda Matića nad Fridlom: 2:2 u setovima, razlika na strani Matića i poen za Mertojak.

Intrigantan je bio dvoboj Kovača, važnog igrača Mertojaka, i Kujundžića, svjetskog pojedinačnog viceprvaka i možda trenutačno najboljeg svjetskog igrača. Gledali smo vrhunski meč: setovi su završili 2:2, a Kujundžić je dobio na razliku. Sredinom posljednjeg seta Kovač ga je dobro stisnuo za 3:1, no manjak koncentracije, nekoliko probijanja i set ipak odlazi na stranu gosta, koji je u svojoj prvoj godini igranja u Hrvatskoj – kao juniorski prvak Srbije – bio igrač Mertojaka.

U trećem meču gledali smo dvoboj rođenih Makedonaca: Dimitrovski protiv Maneva, koji već dulji niz godina igra za reprezentaciju Hrvatske i trenutačno je u izvrsnoj formi. Manev osvaja prva dva seta, Dimitrovski je odličan u trećem, no u posljednjem hitcu ne uspijeva uzeti set. Nakon toga posljednji set pripada Dimitrovskom, a ukupno je 2,5:1,5 za Maneva. Nakon prvog bloka Zaprešić vodi 2:1 i ima 14 čunjeva prednosti.

U drugom bloku uslijedio je obračun dvojice hrvatskih reprezentativaca: Totića i Bolanče. Totić dokazuje da je zacijelo među ponajboljima u Hrvatskoj te s 669 i 3:1 u setovima donosi drugi bod Mertojaku.

Pofuk s 160 i 171 osvaja dva seta protiv Mancea, smanjuje na 5:3 i otvara mogućnost preokreta u korist Mertojaka. Ima dobru zalihu za osvajanje boda, no sa samo 128 u posljednjem setu prepušta poen Manceu. Pofuk je sigurno na putu prema višoj kvaliteti kuglanja – ambiciozan je i moguća budućnost Mertojaka.

Kapetan Muše igrao je protiv najboljeg slovenskog igrača Lepeja. Dok je bilo snage, bio je korektan i osvojio set, no Slovenca se nije moglo pratiti. Lepej je s 682 bio igrač utakmice.

Mertojak ovaj put neće ponoviti prošlogodišnji pothvat, kada se preko slovenskog Triglava iz Kranja plasirao u Final Four – što mu, ionako, polazi za rukom svake druge godine u posljednjih šest godina. No u Zaprešić se neće ići "na izlet". Mertojak će uz svoje navijače pružiti maksimum, što Antiteatristi, koji slave šestu obljetnicu osnivanja (osnovani u Bolzanu na utakmici protiv prvaka Italije, s najboljim svjetskim kuglačem Vilmošem Zavarkom i svjetskim rekorderom Tamasom Kissom, kojeg je Mertojak izbacio sa 7:1 u Poljudu), itekako znaju cijeniti.

Pojedinačni rezultati

D. Dimitrovski – B. Manev 0:1 (1,5–2,5; 600:629)

A. Kovač – A. Kujundžić 0:1 (2:2; 632:650)

M. Matić – M. Fridl 1:0 (2:2; 571:538)

I. Totić – L. Bolanča 1:0 (3:1; 669:626)

N. Muše – M. Lepej 0:1 (1:3; 601:682)

G. Pofuk – M. Mance 0:1 (2:2; 608:621)

Ostali rezultati četvrtfinala

KSK Orth (AUT) – SKV Rot Weiss Zerbst (GER) 3:5

Zalaegerszegi TK (HUN) – SK Zeleziarne Podbrezova (SVK) 6:2

SKK Raindorf (GER) – SKK Trstena Starek (SVK) 6:2

Kod žena, prvak Hrvatske Mlaka iz Rijeke pobjedom 7:1 u Mađarskoj protiv Rakoshogyi sigurno je u Final Fouru, u kojem će, eto, opet biti dva hrvatska predstavnika s velikim izgledima za pobjedu. To je još jedan dokaz vrhunske kvalitete hrvatskog kuglačkog sporta, koji se – nažalost – ne nalazi u olimpijskom programu pa se, unatoč reprezentativnim, klupskim i pojedinačnim uspjesima u svim uzrasnim kategorijama, često nalazi na marginama hrvatskog sporta.