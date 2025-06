Započinje obnova povijesnog trogirskog parka Garagnin-Fanfogna

Trogirski park Garagnin-Fanfogna uskoro će doživjeti dugo iščekivanu obnovu. Ovaj spomenik parkovne arhitekture, prvi hrvatski botanički vrt čija povijest seže u kasno 18. stoljeće uskoro će ponovno postati funkcionalna zelena oaza i reprezentativni gradski park kakav je bio godinama prije.

"Činjenica je da se upravitelj već godinama nije na adekvatan način brinuo za park i da je to ostavilo posljedice u vidu zapuštenosti, korova, invazivnih vrsta i da je odbijalo sugrađane od ulaska i boravka u parku. Iznimno mi je drago da smo kao Grad kroz ITU mehanizam uspjeli osigurati sredstva u iznosu 1,36 milijun eura i da ovih dana kreće dugo iščekivana obnova u skladu s projektom "Garagninov vrtal – europski park svih Trogirana". Trogirani su sentimentalno vezani za ovaj park već generacijama i siguran sam da svi skupa jedva čekamo uredan, obnovljen park u kojem će biti gušt boraviti, posebno ljeti", rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Upravo u dubokoj hladovini parka danas je potpisan ugovor s izvođačem radova, tvrtkom Građevno Zec, koja se obvezala u roku od sedam mjeseci dovršiti posao. Obnova je, zbog financijske zahtjevnosti, podijeljena u pet faza, a sljedeći tjedan krenut će pripremni radovi na prvoj fazi koja bi trebala biti dovršena najkasnije kroz sedam mjeseci.

U sklopu prve faze obnovit će se glavna staza koja se proteže od južnog do sjevernog dijela parka te dio staza u jugoistočnom dijelu parka, uredit će se ogradni zid sa zapadne strane, otvoriti novi ulaz u park sa sjeverne strane te stabilizirati dio zidova gdje se ustanovi potreba.

Park dobiva novih 15 klupa, posebno rađenih za ovaj projekt, osam koševa, 14 stolica, dvije javne špine te novu javnu rasvjetu.

Sanirat će se postojeći bunari koji će služiti za skupljanje kišnice za novi sustav navodnjavanja. Izvest će se i novi elektropriključak te provesti instalacije, kao kanalizacijski i vodovodni priključak. Sačuvat će se i postojeći humak na vrh kojega će se staviti polukružna klupa kojoj će se moći pristupiti skalama.

Što se hortikulture tiče, u prvoj fazi obnovit će se biljni fond na jugozapadnom dijelu parka s obzirom na činjenicu da je taj dio parka najviše napadnut invazivnim vrstama koje prijete postojećem povijesnom biljnom fondu koji je dijelom već nepovratno oštećen.

"Sukladno procjenama botaničara koji su radili na projektu, prvenstveno će se ukloniti velika količina pajasena koji, iako ne izgleda tako na prvu, u suštini je korov koji degradira ostatak bilja i sprječava zdrav razvoj postojećeg zelenog fonda. Kao i do sada, slušamo struku jer to je jedini ispravan put. Uklonit će se i jedan dio stabala koja su propala upravo radi invazivnih vrsta, ali što je najvažnije, sadimo 116 novih sadnica stabala i grmova i to samo u ovom jugozapadnom dijelu. Sva postojeća stabla koja je moguće pravilnom njegom održati, zaštitit ćemo. Važno za istaknuti je da stabla velike krošnje s istočne strane parka ostaju netaknuta i da će Garagnin ostati naša oaza dubokog zelenila. O svim fazama izvještavat ćemo građane kako se budu odvijale", istaknuo je gradonačelnik i dodao:

"Ovaj park je raritet na našoj obali. Gusta bogata vegetacija na korak do gradske jezgre. Već do kraja godine idemo u drugu fazu obnove koja između ostalog podrazumijeva obnovu zgrade konjušnice koja se nalazi na jugoistočnom dijelu parka u kojoj će biti novi sanitarni čvor, suvenirnica, malo skladište za opremu parka... Projekt predviđa i instaliranje ljetne pozornice tako da će se ovdje moći održavati manji ambijentalni koncerti i događanja, a postoji i komercijalni potencijal. Puno je mogućnosti i možemo svi biti prezadovoljni što se u obnovu krenulo."

U posljednje četiri godine Grad Trogir, odnosno Trogir Holding, zasadio je novih 400 stabala diljem grada.

"Ponosan sam što mogu reći da nitko nije vodio više računa o ozelenjavanju nego mi što radimo posljednjih godina. Uskoro ćemo znati i kad kreće obnova parka Žudika za koji već imamo dokumentaciju. Projekt za Fortin se izrađuje, a paralelno ćemo ići u uređenje zelene zone na rivi ispred Sv. Dominika. Trogir nikad nije bio zeleniji, a u perspektivi želimo to još intenzivirati", zaključio je gradonačelnik.