ZAPOČEO ZELENI FESTIVAL Ovo se rijetko viđa, pogledajte atmosferu

Jučer je započeo 13. Gljevstock festivala.

Kao i proteklih par godina, ovogodišnji festival program počinje projekcijom filma. Pod vedrim nebom posjetitelji će imati priliku uživati u dokumentarnom filmu ‘Još uvijek slušam ROCK!’ (2022.) koji je režirala Matea Jagar. Film govori o izričaju rock glazbe u Hrvatskoj i što potiče mlade da slušaju rock.

Danas su na dnevnom programu bile radionice u organizaciji Udruge BIOM.

Osim radionica, u sklopu festivala će biti izložba drvenih rukotvorina kreativnog Sinjanina koji svoj rad objavljuje pod imenom Fangorn Woodwork.

Večernji dio programa rezerviran je za nastup 8 glazbenih izvođača: Mile Mijač (Sinj), Djigibaoo (Split), Harry and the Engineers (Split), Teški osjećaji (Tisno), Duskbreed (Sinj), Radagast (Sinj), Lopoč (Mostar) i Stepped Out (Split).

Posebnost ovog festivala je to što se održava u Parku prirode Dinara pa posjetitelji osim u programu festivala uživaju u prirodi i čistom zraku. Da bi priroda ostala tako lijepa, molimo sve posjetitelje da ne sijeku stabla i raslinje, ne uznemiruju životinje i ne bacaju otpatke nego ih odlože u kante za smeće koje će biti raspoređene na više lokacija, a ustupila nam ih je Čistoća Cetinske krajine.